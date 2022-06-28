Американская Whirlpool продаст российский бизнес турецкой Arcelik

Американский производитель бытовой техники простановил производство на двух своих заводах в Липецке в начале марта. В частности, там выпускали холодильники под брендами Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit

Фото: Tony Dejak / Reuters

Турецкая Arcelik (владелец бренда бытовой техники Beko) подписала соглашение с американской Whirlpool о покупке ее российских активов — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Об этом сообщает турецкий портал Borsamanset со ссылкой на сообщение Arcelik.

По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

Сумма сделки, как ожидается, не превысит €220 млн, а выплаты планируется растянуть на десять лет, следует из сообщения Arcelik.

По данным СПАРК, выручка «Вирлпул Рус» по РСБУ составила в 2021 году 40,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб., у «Индезит Интернэшнл» эти показатели составили 29,1 млрд руб. и 220 млн руб. соответственно.

Whirlpool приостановила производство на двух своих заводах в Липецке в начале марта. Работников перевели на оплату в две трети средней заработной платы. Как указывал директор по производству Франческо Челентано, решение о приостановке принято, исходя из расчета запасов произведенной продукции.

В Липецке налажен полный цикл производства холодильников, морозильников и стиральных машин под брендами Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit. Выпускаемая в России продукция закрывает не только потребности российского рынка, но и поставляется на экспорт в европейские страны, следует из информации на сайте Whirlpool.

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После того как Россия начала спецоперацию на Украине, США ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию и ряд других санкций. Они не касались потребительской техники, но из-за возникших проблем с логистикой, валютных колебаний и давления со стороны зарубежной общественности и политиков ряд брендов заявил о приостановке работы в России или полном уходе из страны. ЕС, в свою очередь, наложил ограничения на поставку электронных товаров для домашнего пользования дороже €750, а также электронных устройств для записи видео или звука стоимостью более €1 тыс.

В начале июня продавцы бытовой техники и электроники сообщали РБК о сокращении ассортимента из-за сворачивания бизнеса в России зарубежных компаний и логистических трудностей при поставках комплектующих. По словам коммерческого директора сети магазинов «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой: посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах. По торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.