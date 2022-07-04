Schneider Electric продала российский бизнес команде менеджмента

Вместо уходящей из России Schneider Electric создана Systeme Electric. Она продолжит производить розетки, выключатели и системы для электроподстанций, но импортировать оборудование бывшей материнской компании не сможет

Фото: SchneiderElectricRU / Youtube

Российский менеджмент выкупил бизнес французской Schneider Electric в России и Белоруссии, рассказал РБК Алексей Кашаев, который до недавнего времени являлся президентом Schneider Electric в России и СНГ. В понедельник, 4 июля, об этом также объявила головная компания. Для закрытия сделки потребуются одобрения регулятора, говорится в ее сообщении.

По словам Кашаева, новая компания будет называться Systeme Electric. К ней перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске (производит розетки и выключатели), «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области (СЭЗЭМ, производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации), петербургский НТЦ «Механотроника» (разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций), а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.

Schneider Electric производит оборудование для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, различных строительных объектов и дата-центров. Выручка в 2021 году — €29 млрд, чистая прибыль — €3,2 млрд. Капитализация на Парижской фондовой бирже — более €64 млрд.

Компания создала аккредитованное представительство в России в 1993 году, но первый проект реализовала еще в СССР: в 1974 году — на Самарском нефтеперерабатывающем заводе. В 1980-е поставляла электротехническое оборудование для компрессорных станций магистрального экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Среди крупных клиентов компании сейчас почти все нефтегазовые и металлургические компании, крупнейшие застройщики и девелоперы коммерческой недвижимости, компании из сферы энергетики и ЖКХ: «Россети», НОВАТЭК, «Газпром», «Росатом», Магнитогорский металлургический комбинат, «Сибур Холдинг», ПИК, «Капитал Груп» и др.

После начала специальной военной операции Schneider Electric объявила о приостановке поставок своей продукции и новых инвестициях в Россию и Белоруссию, а в конце апреля — о намерении продать местный бизнес команде топ-менеджмента. В сообщении тогда указывалось, что на Россию приходится примерно 2% продаж Schneider Electric (исходя из того размера общей выручки в 2021 году, это €580 млн). Сама компания намерена списать €300 млн балансовой стоимости после продажи российского бизнеса.

По данным СПАРК, выручка основного юрлица компании АО «Шнейдер Электрик» в 2021 году составила 43,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб.

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Точный состав покупателей и условия сделки не раскрываются. По оценке инвестиционного стратега «Арикапитал» Сергея Суверова, исходя из рыночных мультипликаторов, которые для подобных компаний составляют одну выручку, стоимость российского бизнеса может составлять 25–40 млрд руб. «Но, скорее всего, компания будет продана с дисконтом к рыночной оценке, так как продавцу было желательно закрыть сделку в сжатые сроки», — отметил Суверов. «Такие бизнесы сейчас продаются зачастую с большим дисконтом от цен на конец 2021-го, поэтому очень сложно сказать [во сколько могла обойтись компания менеджменту], — согласен партнер, руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями «Деловых решений и технологий» (ДРТ) Антон Шульга. — Для иностранцев, которые столкнулись с необходимостью работать «в режиме санкций», это одна стоимость, а для потенциальных покупателей (кому санкции нисколько не мешают) стоимость может быть совсем другая. Разница может быть до 10 раз».

Как будет работать новая компания

Кашаев рассказал, что по условиям соглашения Systeme Electric не сможет импортировать оборудование Schneider Electric, но будет заниматься обслуживанием ранее установленного оборудования и продолжит локальное производство. До сих пор в выручке Schneider Electric в России на импорт техники приходилось около 50%, а остальное приносили продажи продукции, произведенной на местных заводах, и сервис, отметил он. По словам главы Systeme Electric, плата за обслуживание «не сможет перекрыть выпадающие доходы от импорта», но точный прогноз по показателям компания не дает. Часть произведенной в России продукции экспортировалась в СНГ и Восточную Европу, но это была несущественная доля, и после переформатирования бизнеса ряд рынков будут недоступны, рассказал Кашаев. «Это будет совершенно другая бизнес-модель», — указал он.

Глава Systeme Electric уточнил, что его компания не планирует заниматься параллельным импортом в Россию (ввозом без разрешения правообладателя) оборудования Schneider Electric, но допустил, что это могут делать другие участники рынка. В то же время он считает, что глобальный Schneider Electric «совершенно точно не будет поощрять параллельный импорт в Россию запрещенной санкциями продукции и приложит все усилия через процедуры экспортного контроля, чтобы такие продукты в страну не попадали». На вопрос, будет ли Systeme Electric заниматься гарантийным и сервисным обслуживанием оборудования Schneider Electric, завезенного третьими лицами, Кашаев ответил, что «новая компания будет оказывать техническое обслуживание только уже установленного оборудования Schneider Electric». При этом компания также сможет обслуживать и оборудование других производителей, дополнил он.

Основная часть сотрудников Schneider Electric в России, по словам Алексея Кашаева, работала на производствах, и сокращать их новая компания не планирует. Вопрос сохранения персонала в московской штаб-квартире и остальных 17 офисах в России и Белоруссии будет зависеть от того, как изменится размер бизнеса, какую выручку и прибыльность получит компания по итогам 2022 года. В то же время он рассказал, что в рамках ухода из России Schneider Electric предложила части сотрудников переехать в другие страны и продолжить работать в глобальной компании, и это предложение приняли уже около 50 человек из 3,5 тыс. (с учетом штата на заводах).

По словам Кашаева, в ближайшие шесть-восемь месяцев компания будет анализировать, как развиваться дальше, никаких больших инвестиционных проектов не планируется. «Сейчас главная задача — стабилизировать бизнес, поставить оборудование по ряду ключевых проектов и подготовить платформу для запуска новых продуктов и решений. Создание новой компании — это возможность продолжить работу на рынке. С одной стороны, это будет сложнее, потому что больше не будет глобальной поддержки, к которой мы привыкли. Но это открывает и новые возможности: локальные компании более самостоятельные и гибкие в принятии решений, имеют большую скорость», — рассчитывает он. Среди новых возможностей для компании, которые открылись на рынке, Кашаев отметил необходимость модернизации электрических сетей, развитие дата-центров, импортозамещение большого количества различных производств. «В течение года-полутора ситуация для всех игроков рынка будет непростой, она всех проверит на прочность, а с другой стороны, рынок будет активно перестраиваться, этот процесс уже начался. От того, насколько профессионально компании будут себя проявлять и адаптироваться, зависит их успех. Придется очень много работать», — заключил он.