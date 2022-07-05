Бывшие магазины Cropp, Mohito и Reserved в России купила компания из ОАЭ
Основным владельцем ООО «РЕ Трэйдинг» — российского подразделения польской LPP, которой принадлежат бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay — стала зарегистрированная в ОАЭ компания «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО», следует из данных ЕГРЮЛ.
Первой об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, сославшись при этом на внутреннюю рассылку компании. Она утверждает, что «магазины Reserved продали китайской FES retail».
По данным реестра, «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО» теперь принадлежат 95% российской компании. Еще 5% перешли генеральному директору Анне Пилюгиной. Дата всех изменений — 30 июня. До этого «РЕ Трэйдинг» на 100% принадлежала LPP.
Поставки товаров LPP в Россию приостановлены с 4 марта, тогда же были остановлены онлайн-продажи и инвестиции. С 30 марта ретейлер закрыл все свои магазины в России.
В мае стало известно, что магазины, торговавшие одеждой брендов LPP, снова откроются, но под новыми вывесками и с новым руководством. В головном офисе польского ретейлера сообщали, что намерены продать российский бизнес китайскому консорциуму. По условиям сделки, новый владелец не сможет использовать товарные знаки и бренды LPP, однако сможет реализовать все товары.
Собчак со ссылкой на источник также написала, что пути доставки товаров в Россию найдены и в конце июля ожидается поступление коллекции осень-зима. Однако мужской ассортимент не будет доступен до конца осени, утверждает она.
В «РЕ Трэйдинг» «Коммерсанту» опровергли эту информацию.
ООО «РЕ Трэйдинг» было зарегистрировано в 2012 году, Пилюгина занимает пост генерального директора с 2013 года. В 2021 году выручка компании составила 52,8 млрд руб., выручка — 4,8 млрд руб. (данные СПАРК).