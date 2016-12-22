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Nordea ответил на публикации о расследовании отмывания денег из России
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Nordea ответил на публикации о расследовании отмывания денег из России
Финансы, 17:00
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Nordea ответил на публикации о расследовании отмывания денег из России
Банк заверил, что правоохранительные органы не проводят внутри банка каких-либо расследований, связанных с отмыванием крупных сумм из России, о чем ранее сообщали СМИ
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Скандинавский банковский концерн Nordea прокомментировал сообщения в СМИ, которые распространили информацию, что власти Дании расследуют против банка дело о крупном отмывании денег из России. Пресс-служба кредитной организации в заявлении, опубликованном Reuters, опровергла эту информацию.

«Насколько нам известно, Nordea не находится под следствием в правоохранительных органах в связи с отмыванием денег в Прибалтике. <...> У нас хорошие отношения и постоянный диалог с властями во всех странах, где мы работаем», — говорится в ответе пресс-службы.

2 октября газета Copenhagen Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Nordea подозревают в причастности к отмыванию денег. Сумма отмытых средств якобы составляет 322 млн норвежских крон, или чуть больше €34 млн.

По информации издания, российский клиент открыл в Nordea банковский счет, чтобы вывести деньги из России. К делу якобы причастна еще и компания в Белизе. Отмывание происходило в 2010–2013 годах. В преступлении подозревают отделение, которое расположено в районе Вестербро в Копенгагене (головной офис группы находится в Хельсинки).

Главный аналитик по рискам Nordea Джулия Гальбо отказалась прокомментировать информацию газеты, однако признала в беседе с Reuters, что в прошлом году меры, предпринятые в холдинге для противодействия такого рода преступлениям, оказались недостаточными. Эксперт консалтинговой фирмы Revisorjura Якоб Бернхофт также заметил, что Nordea не всегда дотошно выполняет требования по борьбе с отмыванием денег.

Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank
Финансы

Ранее в четверг, 4 октября, другой крупный скандинавский банк — Danske — сообщил о том, что американский Минюст направил ему запрос, чтобы получить сведения по делу об отмывании денег через его эстонский филиал. В банке отметили, что будут сотрудничать с американскими следователями.

Danske Bank заподозрили в крупных сомнительных операциях в июле. Именно тогда в датскую прокуратуру поступила жалоба от основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который сообщил, что эстонское отделение организации — один из основных каналов вывода российских денег в схеме, которая была раскрыта скончавшимся в тюрьме юристом фонда Сергеем Магнитским.

После этого Браудер подал жалобу еще и в прокуратуру Эстонии. Надзорные органы этой страны он попросил начать расследование против 26 сотрудников Danske Bank, которые, по его словам, причастны к нелегальным операциям и действовали в рамках организованной преступной группы. По предварительным данным, из России и бывших республик СССР через эстонское отделение Danske Bank было переведено $30 млрд.

На фоне этого скандала из банка ушел главный исполнительный директор Томас Борген. Он пояснил, что во время его руководства банк не справился с возможной проблемой.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Nordea , отмывание денег
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