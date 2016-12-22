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Глава Danske Bank подал в отставку после скандала с отмыванием денег
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Глава Danske Bank подал в отставку после скандала с отмыванием денег
Бизнес, 13:30
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Глава Danske Bank подал в отставку после скандала с отмыванием денег
Банк признал, что у его эстонского отделения есть подозрительные клиенты-нерезиденты, которые проводили сомнительные операции. Danske Bank решил направить €200 млн выручки от этих сделок в фонд борьбы с финансовой преступностью
Томас Борген (Фото: Ritzau Scanpix / Reuters)

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил совету директоров о намерении уйти со своего поста из-за скандала вокруг предполагаемого отмывания денег в эстонском отделении кредитной организации. Об этом говорится в заявлении банка.

«Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в случае возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалению об этом. Несмотря на то что исследование, проведенное внешним юридическим бюро, пришло к выводу, что я надлежащим образом выполнял свои обязанности, считаю, что будет лучше для всех, если я уйду в отставку», — приводятся слова Боргена в сообщении.

Борген подчеркнул, что на нем как на главе банка лежит ответственность за все, что происходит в кредитной организации.

Председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен выразил сожаление в связи с уходом Томаса Боргена. Он подчеркнул, что уважает и считает правильным решение своего коллеги. Одновременно с этим Андерсен заметил, что кредитная организация за время руководства Боргена по сравнению с периодом до его назначения окрепла и стала занимать более сильное и уверенное положение на рынке.

Одновременно с этим стало известно, что совет директоров и исполнительный совет Danske Bank решили отказаться от финансовой выручки в размере 1,5 млрд датских крон (или почти €200 млн), полученной от всех проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале. В итоге банк переведет эту сумму на счет независимого фонда, который будет учрежден для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью. Сумму пожертвования Danske включит в расходы за истекающий третий квартал. По ожиданиям кредитной организации, чистая прибыль в этом году составит 16–17 млрд датских крон (до €2,28 млрд)

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих в Северной Европе. Его материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.

В середине июля газета Financial Times сообщила, что основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в датскую прокуратуру жалобу на Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Заявитель указывал, что эстонское отделение организации служит одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, раскрытой скончавшимся в тюрьме юристом фонда Сергеем Магнитским.

Спустя неделю после этого директор британского фонда обратился в эстонскую прокуратуру и потребовал начать расследование уголовного дела об отмывании денег в отношении 26 сотрудников организации, которые, по словам Браудера, причастны к открытию банковских счетов и администрированию сделок сомнительного происхождения. Финансист утверждал, что объем отмытых через банк средств составил порядка $9 млрд, из них Hermitage Capital касается $230 млн.

Браудер указывал, что перечисленные им сотрудники действовали в рамках организованной преступной группы. После обращения прокуратура Эстонии открыла уголовное разбирательство в отношении Danske Bank.

FT узнала о переводе нерезидентами $30 млрд через эстонский Danske Bank
Финансы

В начале сентября Financial Times ознакомилась с результатами расследования консалтинговой компании Promontory Financial по заказу датского банка. Ее специалисты пришли к выводу, что махинации со средствами нерезидентов кредитной организации длились с 2007 по 2015 год, а их пик пришелся на 2013 год. Подчеркивается также, что из России и бывших советских республик было переведено $30 млрд.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Danske Bank A/S , отмывание денег , отставка
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