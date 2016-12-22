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FT узнала о переводе нерезидентами $30 млрд через эстонский Danske Bank
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FT узнала о переводе нерезидентами $30 млрд через эстонский Danske Bank
Финансы, 03 сен, 23:54
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FT узнала о переводе нерезидентами $30 млрд через эстонский Danske Bank
В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд, выяснила FT. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через банк, оценивался в $3 млрд
Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

Независимое расследование скандала с отмыванием денег в крупнейшем коммерческом банке Дании Danske Bank показало, что в течение одного года через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег нерезидентов страны. Среди них были также деньги жителей России и стран бывшего Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного консалтинговой компанией Promontory Financial по заказу крупнейшего датского банка. С ними удалось ознакомиться британской газете The Financial Times (FT).

Средства, согласно отчету Promontory Financial, находились на счетах нерезидентов в эcтонском филиале Danske Bank в 2013 году. Именно этот период издание называет «пиковым годом» для скандала с отмыванием денег в этой финансовой организации. Махинации, по версии следствия, продолжались с 2007-го по 2015 год.

«Объем транзакций нерезидентов достиг максимума в 2013 году, количество транзакций [тогда] приблизилось к 80 тыс.» — цитирует отчет консалтинговой компании Financial Times. При этом издание пишет, что из России или стран бывшего СССР было проведено $30 млрд. Однако, в цитате из исследования Promontory Financial, которое приводит издание, говорится о том, что эти деньги принадлежали «нерезидентам» страны. ​

«Это, действительно, поразительная сумма для такого маленького банковского отделения», — прокомментировал эту информацию газете близкий к расследованию источник. «Вы не можете пропустить такую сумму через кредитную организацию, не поднимая вопросов [о том, кто из руководства Danske Bank знал о том, что через эстонский филиал банка проходит такой огромный объем иностранных денег]», — добавил он.​

Не все эти транзакции, как подчеркивает FT, наверняка были подозрительными. Теперь банк, по информации издания, должен доказать регуляторам и своим клиентам, что он не использовался для отмывания средств и что у него достаточно средств для обнаружения «грязных денег».​

«Мы серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали обширное расследование [по этому поводу]», — сообщил FT председатель Danske Bank Оле Андерсен. Представители кредитной организации, по его словам, «полны решимости» и хотят понять «всю картину» произошедшего. «И я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы делались на основе проверенных фактов, а не фрагментированных данных, взятых из контекста», — добавил собеседник газеты.

Эстонских банкиров заподозрили в отмывании за пять лет $13 млрд
Финансы

Изначально, как напоминает Financial Times, объем подозрительных транзакций в Danske Bank за девять лет оценивался в $3,9 млрд. В июле директор британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, а также датская газета Berlingske со ссылкой на собственные источники сообщили, что эта сумма возросла до $8,3 млрд. В кредитной организации после этого официально признали, что окончательная сумма объема средств, которые были отмыты, в итоге будет «несколько больше», чем первоначальные оценки.​

В мае руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции ​Мадис Рейманд рассказал Bloomberg, что за пять лет (с 2011-го по 2016 год), по новым данным, ​через отделение датской кредитной организации эстонские банкиры могли отмыть более $13 млрд, большая часть из которых — €7,3 млрд ($8,6 млрд) — пришлась на «российские деньги и ценные бумаги».

Отмывание средств, по словам Рейманда, осуществлялось посредством сделок, которые проводились по четырем разным схемам. Среди них собеседник Bloomberg, в том числе, называл передачу акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги, по его данным, продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, как указывал Рейманд, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Danske Bank A/S , Эстония , отмывание денег
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