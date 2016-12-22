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Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank
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Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank
Финансы, 14:44
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Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank

Минюст США направил Danske Bank запрос на информацию по делу об отмывании денег через эстонский филиал кредитной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

В банке заверили, что сотрудничают с американскими следователями и «продолжают диалог».

Как сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков Berenberg, в случае, если нарушения подтвердятся, Danske Bank грозит запрет на доступ к банковскому рынку США, в частности, к долларовой клиринговой системе (возможность переводить в доллары клиентские платежи). На фоне новостей о запросе из Минюста США акции банка упали на 2%.

В июле основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в прокуратуры Дании и Эстонии на Danske Bank. Он утверждал, что в 2007–2015 годах через эстонское отделение банка из России было выведено $9 млрд, включая $230 млн, относящихся к Hermitage Capital. Эта схема была раскрыта умершим в тюрьме в 2009 году юристом фонда Сергеем Магнитским. В Эстонии было возбуждено уголовное дело по жалобе Браудера.

В конце сентября в связи со скандалом вокруг отмывания денег в отставку подал главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. Временно исполняющим его обязанности был назначен Йеспер Нильсен, член исполнительного совета и руководитель датского банковского подразделения (Banking DK).

Теги: Danske Bank A/S , Минюст США , расследование
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