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Браудер потребовал наказать отмывавших миллиарды в эстонском Danske Bank
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Браудер потребовал наказать отмывавших миллиарды в эстонском Danske Bank
Политика, 14:23
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Браудер потребовал наказать отмывавших миллиарды в эстонском Danske Bank
Директор британского инвестиционного фонда Hermitage Capital подал ходатайство на имя генпрокурора Эстонии с требованием расследовать действия группы сотрудников эстонского подразделения Danske Bank
Уильям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в прокуратуру Эстонии с требованием возбудить уголовное дело о крупном отмывании денег в эстонском отделении Danske Bank в отношении 26 сотрудников кредитной организации. Об этом пишут эстонские Postimees и Äripäev, а также датская газета Berlingske.

Заявление было подано 20 июля от принадлежащей Браудеру Hermitage Capital Management на имя генпрокурора Эстонии Лавли Перлинг, а также в бюро данных по отмыванию денег надзорного ведомства Эстонии. Как указывает глава инвестиционного фонда, преступная группа действовала под руководством Айвара Рехе. Помимо него в списке значатся бывший финансовый директор эстонского Danske Bank Ивар Паэт, член правления Тыну Ванаюур, директор отдела кадров Лийна Окс и руководитель отдела корпоративного банковского дела Марек Зачек. Также в списке Браудера есть несколько русских фамилий.

Об этих людях известно то, что они были причастны к открытию банковских счетов и администрированию проходивших через них сделок. По мнению Браудера, эти люди действовали в целях личного обогащения, при этом они создавали возможности для широкомасштабного отмывания денег, пособничали отмыванию денег и делали все для того, чтобы скрывать следы своей деятельности.

«[Члены группы] либо знали о криминальном происхождении, либо у них было достаточно информации, чтобы подозревать это, но они не приняли эту информацию к сведению и не передали ее дальше», — говорится в заявлении главы фонда, которое цитирует Postimees.

Браудер в своем ходатайстве указывает, что через Danske Bank всего было отмыто $9 млрд. Из этих денег конкретно Hermitage Capital касается $230 млн, в связи с чем инвестиционный фонд считает себя пострадавшим.

«Эта деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, объем 21 сделки из тех, которые проводились через эти счета, превысил в общей сложности $9 млрд», — говорится в жалобе.

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Эстонское издание подчеркивает, что жалоба была подана в прокуратуру после того, как надзорное ведомство страны решило прекратить расследование случаев отмывания денег, связанных с «делом Магнитского». Расследующее это дело бюро данных по отмыванию денег отмечало, что следствие сложное, для него необходимо доказать предшествующие преступления, то есть показать подлинное происхождение преступных денег. Также власти Эстонии ссылались на то, что надзор над действующими в республике иностранными банками распределен между учреждениями нескольких стран.

В своем ходатайстве Браудер утверждает, что расследование можно было бы возобновить, поскольку большая часть доказательств уже собрана. Некоторые из указанных в списке людей заявили, что удивлены предъявленным в отношении них обвинениям со стороны британского инвестора.

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В середине июля, как сообщала Finanial Times, основатель британского фонда подавал в датскую прокуратуру жалобу против Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Браудер указывал, что эстонское отделение датской кредитной организации было одним из основных каналов вывода денег их российского бюджета в схеме, которую раскрыл скончавшийся в тюрьме юрист фонда Сергей Магнитский.

Уильям Браудер заочно приговорен в России к девяти годам колонии за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов. В рамках этого дела в 2008 году был арестован аудитор фонда, юрист Сергей Магнитский. Годом спустя он умер в СИЗО «Матросская тишина». После этого Браудер начал расследование причин и виновных в смерти Магнитского. Инвестор пришел к выводу, что преследование юриста его фонда было связано с тем, что он раскрыл схему вывода средств из России.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Уильям Браудер , Эстония , Danske Bank A/S
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