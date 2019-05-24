Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой собеседник РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», — добавил он.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить информацию о показаниях Хотина. Адвокат Алексея Хотина Игорь Мардиросов отказался комментировать эту информацию.

Из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов известно, что руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».

Трое обвиняемых из одного отдела

Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ. По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, его отец руководил отделом кадров одного из подразделений Главного управления специальных программ (ГУСП) при президенте России. Это управление считается отдельной спецслужбой, но руководящий аппарат составляют в основном выходцы из ФСБ.

Вместе с Черкалиным в апреле были задержаны его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в 2011 году активов стоимостью 490 млн руб. у девелопера Сергея Гляделкина.

На момент задержания Фролов и Васильев «были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам», подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ. В августе 2013 года журналисты «Новой газеты» нашли у этих офицеров недвижимость на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Тогда в ЦОС ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно в связи с непредоставлением сведений о зарубежной недвижимости. Однако он сохранил «обширные связи в органах госбезопасности», подчеркивал в Басманном суде следователь СКР, настаивая на аресте обвиняемого.

По словам собеседника РБК, собиравшего информацию о противоправной деятельности Фролова, тот поддерживал отношения со всеми крупнейшими игроками рынка «обнала». Фролов имел прямой доступ к курирующему экономические преступления заместителю директора ФСБ Сергею Смирнову.

Собеседники РБК в ФСБ рассказывали, что возглавляющий сейчас управление «К» выходец из управления собственной безопасности ФСБ генерал Иван Ткачев еще на прежнем месте разрабатывал связи Черкалина и Фролова, однако о проведении операции по их задержанию его проинформировали непосредственно перед ее началом. Руководил задержаниями замначальника УСБ ФСБ Алексей Комков.

Миллиарды наличными У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний. Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя.

Плюс два финансиста

22 мая стало известно, что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава Еврофинанс Моснарбанка, бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко, а также член правления АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Александр Бондаренко. Оба они объявлены в розыск, оба, как выяснил РБК, имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина.

Владимир Столяренко (Фото: Александр Саверкин / ТАСС)

Также известно, что Бондаренко имел отношение к холдингу Eastsib, в одной из дочерних компаний которого работал до своего ареста полковник Фролов. Бенефициары холдинга, чья головная компания зарегистрирована на Кипре, не раскрываются, его правление возглавляет британский подданный лорд Фредерик Понсонби.

«Югра» в минусе

Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин был помещен под домашний арест 19 апреля. Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело возбудили после письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Руководитель экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева поясняла, что банкротство «Югры» — самый сложный и масштабный случай в истории работы агентства. По ее словам, 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере недвижимости и нефтедобычи. Бизнес-активы приобретались за счет кредитования в разных банках, закладывались в обеспечение долга, а затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», рассказала представитель АСВ.

Регулятор отозвал лицензию банка «Югра» в июле 2017 года. Тогда «Югра» занимал 29-е место по активам среди российских банков. По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества. На момент отзыва лицензии справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах 199,3 млрд руб.