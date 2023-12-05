Прокуратура запросила для экс-владельца банка «Югра» Хотина почти 10 лет

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гособвинение попросило назначить 9 лет и 10 месяцев колонии экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в растрате более 23 млрд руб., передает ТАСС.

Для других фигурантов дела гособвинитель запросил схожие сроки: для Нины Черновой (директор филиала банка в Москве) — 9 лет колонии, для Дмитрия Шиляева (председатель правления «Югры») — 9 лет и 3 месяца, для Алексея Нефедова (экс-президент банка) — 9,5 года.

Кроме того, с каждого подсудимого гособвинение потребовало взыскать штраф в 1 млн руб.

Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году, его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — вкладчики получили 170 млрд руб. страховых выплат. Против Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате — на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. В феврале 2021 года дело о растрате на 23,6 млрд руб. было направлено в суд. В июле этого года одного из фигурантов, Алексея Нефедова, отправили в СИЗО в связи с воспрепятствованием производству по делу

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