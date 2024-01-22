Переданные государству активы Хотина перешли под управление Росимущества

Юрлица, которые контролировали Александр Клячин и Алексей Хотин, перешли в управление структуре Росимущества. Представитель Клячина заявил, что сами активы, в том числе отели Azimut, остаются у бизнесмена

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Несколько юридических лиц, которые были переданы государству в рамках процесса по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину, перешли в управление АО «Управляющая компания», следует из данных СПАРК, обратил внимание «Интерфакс». В конце 2023-го, как сообщил РБК представитель Клячина, суд решил обратить в доход государства ключевые объекты девелоперского бизнеса бизнесмена — компании KR Properties.

«Управляющая компания» — дочерняя структура Росимущества, ее учредили в январе. Сама она находится под управлением АО «Урал» (бывшее ФГУП «Урал»).

На прошлой неделе в подчинение «Управляющей компании» перешли ООО «Полярное сияние», которое занимается добычей нефти (как передает «Интерфакс», у него есть лицензии на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе, компания была связана с «Русь-Ойлом), ООО «Ай-Курусский» (добыча нефти и нефтяного (попутного) газа) и ООО «Восточно-Таловый» (добыча нефти).

Также структуре переданы несколько компаний, ранее подконтрольных Клячину, — ООО «Вектор-Селигер», ООО «Эрув», ООО «Льва Толстого, д. 14», АО «Юнити Холдинг». Последнее объединяет сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» (отель «Метрополь») и Gleden Invest, в портфель которой входит офисная и жилая недвижимость, торговые и складские помещения.

Представитель Клячина, ссылаясь на решение суда, заявил ТАСС, что, несмотря на переход юрлиц к Росимуществу, сами активы остаются у бизнесмена. «В их числе — сеть отелей под брендом Azimut, пятизвездочные активы, включая отель «Метрополь», сеть санаториев, развивавшихся ранее под брендом «РЖД-Здоровье», а также Корпорация развития курортной зоны «Шерегеш», — сказал он.

Генпрокуратура подала иск к «Русь-Ойл», основанной структурами Хотина, в конце 2022 года. Суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию. Акции «Русь-Ойл» были обращены в доход государства, с Хотина взыскали 192,15 млрд руб. качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов, а Клячина привлекли соответчиком.