 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Переданные государству активы Хотина перешли под управление Росимущества

Управление активами Хотина и Клячина получила структура Росимущества
Юрлица, которые контролировали Александр Клячин и Алексей Хотин, перешли в управление структуре Росимущества. Представитель Клячина заявил, что сами активы, в том числе отели Azimut, остаются у бизнесмена
Алексей Хотин
Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Несколько юридических лиц, которые были переданы государству в рамках процесса по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину, перешли в управление АО «Управляющая компания», следует из данных СПАРК, обратил внимание «Интерфакс». В конце 2023-го, как сообщил РБК представитель Клячина, суд решил обратить в доход государства ключевые объекты девелоперского бизнеса бизнесмена — компании KR Properties.

«Управляющая компания» — дочерняя структура Росимущества, ее учредили в январе. Сама она находится под управлением АО «Урал» (бывшее ФГУП «Урал»).

На прошлой неделе в подчинение «Управляющей компании» перешли ООО «Полярное сияние», которое занимается добычей нефти (как передает «Интерфакс», у него есть лицензии на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе, компания была связана с «Русь-Ойлом), ООО «Ай-Курусский» (добыча нефти и нефтяного (попутного) газа) и ООО «Восточно-Таловый» (добыча нефти).

Несколько компаний Алексея Хотина перешли под контроль государства
Экономика
Алексей Хотин

Также структуре переданы несколько компаний, ранее подконтрольных Клячину, — ООО «Вектор-Селигер», ООО «Эрув», ООО «Льва Толстого, д. 14», АО «Юнити Холдинг». Последнее объединяет сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» (отель «Метрополь») и Gleden Invest, в портфель которой входит офисная и жилая недвижимость, торговые и складские помещения.

Представитель Клячина, ссылаясь на решение суда, заявил ТАСС, что, несмотря на переход юрлиц к Росимуществу, сами активы остаются у бизнесмена. «В их числе — сеть отелей под брендом Azimut, пятизвездочные активы, включая отель «Метрополь», сеть санаториев, развивавшихся ранее под брендом «РЖД-Здоровье», а также Корпорация развития курортной зоны «Шерегеш», — сказал он.

Генпрокуратура подала иск к «Русь-Ойл», основанной структурами Хотина, в конце 2022 года. Суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию. Акции «Русь-Ойл» были обращены в доход государства, с Хотина взыскали 192,15 млрд руб. качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов, а Клячина привлекли соответчиком.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росимущество Алексей Хотин Александр Клячин «Русь-Ойл»
Материалы по теме
Девелоперские активы KR Properties Клячина передадут государству
Бизнес
Суд взыскал с бизнесмена Алексея Хотина 192 млрд руб.
Бизнес
Несколько компаний Алексея Хотина перешли под контроль государства
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
В России снова начали продавать официальные Kia, Nissan и Subaru. Как это Авто, 16:09
Пожар на терминале НОВАТЭК в порту Усть-Луга полностью потушили Общество, 16:08
Украинка раскритиковала US Open за флаг России в новости про ее матч Спорт, 15:54
Ася Казанцева уехала из России «до наступления лучших времен» Политика, 15:50
Переданные государству активы Хотина перешли под управление Росимущества Бизнес, 15:42
В США рассказали, как справятся с зависимостью от России в атомной сфере Политика, 15:41
МИД анонсировал новеллы в консульском учете россиян Политика, 15:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В России на 40% вырос объем взысканных в 2023 году алиментов Общество, 15:34
Дворы с видеонаблюдением: новостройки c заботой о безопасности РБК и ПИК, 15:16
Блиновская не признала вину по новым обвинениям Общество, 15:14
Суд заочно арестовал блогера-бодибилдера Шпака по делу о фейках об армии Общество, 15:02
Победивший Петра Яна грузинский боец пожаловался на кражу в США Спорт, 14:57
Во Франции узнали о попытках «Лиона» вернуть Бензема из Саудовской Аравии Спорт, 14:55
В мэрии сообщили о планах увеличить строительство реновационного жилья Город, 14:54