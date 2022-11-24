Генпрокуратура потребовала взыскать с Хотина и «Русь-Ойла» ₽169 млрд

Генпрокуратура полагает, что структуры бизнесмена реализовывали незаконные схемы уклонения от уплаты налогов, а также переводили выручку от продажи нефти подконтрольным лицам. Сумма ущерба составила 169,4 млрд руб.

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Генпрокуратура России подала иск к бизнесмену Алексею Хотину и его нефтесервисной компании «Русь-Ойл». Иск принят к производству Замоскворецким судом Москвы, предварительное заседание назначено на 1 декабря, сообщается в базе судов общей юрисдикции Москвы.

Информации о сумме иска в карточке дела нет, однако она упомянута в материалах другого процесса, арбитражного, о банкротстве структуры группы «Русь-Ойл» — ООО «Майорское». В вынесенном 22 ноября определении суда сообщается о вступлении Генпрокуратуры в дело о банкротстве «Майорского» и о том, что ведомство в рамках иска к Хотину и «Русь-Ойлу» требует взыскать с них 169,4 млрд руб., а также обратить акции компании в доход государства.

Группа «Русь-Ойл» основана в 2013 году структурами Алексея Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Оренбургской области. В ее структуру входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и др.

По данным прокуратуры, структуры «Русь-Ойла», в том числе при участии банкротящейся компании, реализуют незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций. В заключении суда сказано, что компании группы создавали фиктивные соглашения по купле-продаже нефти, отражали «заведомо ложные сведения о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах в регистрах бухгалтерского учета», не уплачивали НДПИ под предлогом отсутствия для этого денежных средств, а также переводили выручку, полученную от конечных покупателей нефти, на счета подконтрольных лиц.

Генпрокуратура полагает, что процедура банкротства «Майорского» используется «Русь-Ойлом» для легализации доходов, полученных незаконным путем, и вывода имущества на подконтрольные организации. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Хотин находится под следствием уже несколько лет. Его задержали в апреле 2019 года по обвинению в растрате 290,5 млрд руб. в банке «Югра», где он был основным владельцем. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию еще в 2017 году по причине «неисполнения кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка», после чего Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приступило к выплатам вкладчикам банка. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.

Как писал «Коммерсантъ», Хотин предлагал свой план по урегулированию задолженности перед АСВ в размере 167 млрд руб. в течение семи лет, до 2026 года, за счет выручки от сдачи недвижимости в аренду и собственных нефтяных активов. Позже экс-владелец банка направил в АСВ и ЦБ предложение по погашению долга. Он обещал выплатить около 180 млрд руб. за полтора года.

Сначала бизнесмен находился под домашним арестом, затем суд смягчил меру пресечения на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Однако через месяц апелляционная инстанция отменила это решение и вернула Хотина под домашний арест.





До ареста Хотин входил в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние в начале 2019 года оценивалось в $700 млн. Кроме банка «Югра» Хотину принадлежали активы в нефтедобыче (компании «Дулисьма» и Exillon Energу) и недвижимости. Холдинг Хотина «Комплексные инвестиции» в 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду.