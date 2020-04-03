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Падение цен на нефть ,  
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СМИ узнали о плане России нарастить госзаимствования из-за цен на нефть

По данным агентства, при ценах на нефть в $20 за баррель правительство может увеличить объем заимствований на 1–1,5 трлн руб. для покрытия дефицита бюджета. Минфин оценивает его в 3–4 трлн руб.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство России готовится к тому, что цены на нефть в 2020 году будут находиться на уровне $20 за баррель, и в этих условиях планирует нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, власти могут увеличить объем заимствований на 1–1,5 трлн руб., или $13–19 млрд (план заимствований на 2020 год предполагает привлечение 2,3 трлн руб.). Возможный дефицит бюджета в этом году Минфин оценивает в 3–4 трлн руб. В министерстве на запрос Bloomberg не ответили.

Источники агентства также сообщили, что министерство продолжит использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета. В начале марта после падения цен на нефть Минфин объявил о продаже валюты на рынке, напоминает Bloomberg.

Минфин раскрыл среднюю цену российской нефти за март
Экономика

Как отмечает агентство, дополнительное давление на российскую экономику оказывают меры, принятые в стране для борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В конце марта Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что правительство рассматривает неофициальный негативный прогноз развития ситуации с коронавирусом, согласно которому по итогам года российская экономика может сократиться на 5–10%.

По оценке Citigroup Inc., российская нефть марки Urals сейчас торгуется ниже $20 за баррель, что может равняться дефициту бюджета в 2% ВВП. В марте, по данным Минфина, средняя цена Urals составила $29,17 за баррель, что в 2,3 раза меньше по сравнению с мартом предыдущего года ($66 за баррель). 31 марта российская нефть подешевела до $13 за баррель (при такой стоимости обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ, которые приносят российскому бюджету больше трети доходов), а на следующий день ее расчетная цена стала отрицательной.

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Бизнес

В середине марта глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при сохранении низких цен на нефть дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Источники РБК отмечали, что из-за падения цен на нефть ниже базового для бюджета уровня ($42,4 за баррель Urals в 2020 году) на предусмотренные ранее вложения в инвестпроекты накопленных сверхдоходов от нефти может не хватить, поскольку Минфин будет вынужден продавать валюту из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Цены на нефть начали снижаться 6 марта на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК + не смогли договориться о новом сокращении добычи и развале сделки. 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль Саудом, однако в Кремле опровергли эту информацию. В тот же день стало известно, что саудовская сторона призвала провести срочную встречу стран — участниц ОПЕК+, чтобы прийти к справедливому соглашению о балансировке рынка. На этом фоне стоимость нефти марки Brent подскочила на 33% до $36 за баррель, однако после опровержения Кремля скорректировалась до $29,9. Цена нефти WTI выросла на 22%, до $24,7 за баррель.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минфин, бюджет, дефицит, цены на нефть
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