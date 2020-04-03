СМИ узнали о плане России нарастить госзаимствования из-за цен на нефть

По данным агентства, при ценах на нефть в $20 за баррель правительство может увеличить объем заимствований на 1–1,5 трлн руб. для покрытия дефицита бюджета. Минфин оценивает его в 3–4 трлн руб.

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Правительство России готовится к тому, что цены на нефть в 2020 году будут находиться на уровне $20 за баррель, и в этих условиях планирует нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, власти могут увеличить объем заимствований на 1–1,5 трлн руб., или $13–19 млрд (план заимствований на 2020 год предполагает привлечение 2,3 трлн руб.). Возможный дефицит бюджета в этом году Минфин оценивает в 3–4 трлн руб. В министерстве на запрос Bloomberg не ответили.

Источники агентства также сообщили, что министерство продолжит использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета. В начале марта после падения цен на нефть Минфин объявил о продаже валюты на рынке, напоминает Bloomberg.

Как отмечает агентство, дополнительное давление на российскую экономику оказывают меры, принятые в стране для борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В конце марта Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что правительство рассматривает неофициальный негативный прогноз развития ситуации с коронавирусом, согласно которому по итогам года российская экономика может сократиться на 5–10%.