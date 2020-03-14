Обвал цен на нефть поставил под угрозу вложение денег ФНБ в инвестпроекты

Финансирование инвестпроектов из средств ФНБ в 2020 году под вопросом, признал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Из-за снижения цен на нефть и выкупа Сбербанка на деньги ФНБ ликвидные резервы могут вскоре опуститься ниже 7% ВВП

Падение цен на нефть ниже базового для бюджета уровня ($42,4 за баррель Urals в 2020 году) вынуждает правительство пересматривать планы по финансированию новых инвестпроектов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин рассматривает возможность приобретения только одного актива — Сбербанка — на ликвидные средства ФНБ сверх порога в 7% ВВП в 2020 году, сообщил РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к правительству. На вложения в инвестпроекты накопленных сверхдоходов от нефти может не хватить, поскольку Минфин будет вынужден продавать валюту из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета, объяснил один из них.

Развал сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых зависит ценообразование российской нефти. В тот же день Минфин объявил о готовности начать продажу валюты из ФНБ, а ЦБ спустя сутки приступил к ее упреждающей продаже из собственных резервов для поддержки курса рубля.

Финансирование инвестпроектов за счет средств ФНБ под вопросом, признал первый вице-премьер Андрей Белоусов в пятницу, 13 марта. «Цена на нефть сейчас ниже цены отсечения, которая $42 с небольшим за баррель. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что будут тратиться средства ФНБ», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос РБК. В ходе торгов 13 марта цена Brent колебалась в диапазоне $32–36 за баррель.

Белоусов не исключил, что России «достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35 плюс-минус». По оценкам Минэнерго, стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45 во второй половине 2020 года.

«Вопросы инвестирования средств ФНБ будут рассматриваться с учетом прописанного в законе необходимого для этого объема накопленных ликвидных средств», — сообщили ранее РБК в пресс-службе Минфина.