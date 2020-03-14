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Обвал цен на нефть поставил под угрозу вложение денег ФНБ в инвестпроекты

Финансирование инвестпроектов из средств ФНБ в 2020 году под вопросом, признал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Из-за снижения цен на нефть и выкупа Сбербанка на деньги ФНБ ликвидные резервы могут вскоре опуститься ниже 7% ВВП

Падение цен на нефть ниже базового для бюджета уровня ($42,4 за баррель Urals в 2020 году) вынуждает правительство пересматривать планы по финансированию новых инвестпроектов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин рассматривает возможность приобретения только одного актива — Сбербанка — на ликвидные средства ФНБ сверх порога в 7% ВВП в 2020 году, сообщил РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к правительству. На вложения в инвестпроекты накопленных сверхдоходов от нефти может не хватить, поскольку Минфин будет вынужден продавать валюту из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета, объяснил один из них.

Развал сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых зависит ценообразование российской нефти. В тот же день Минфин объявил о готовности начать продажу валюты из ФНБ, а ЦБ спустя сутки приступил к ее упреждающей продаже из собственных резервов для поддержки курса рубля.

Финансирование инвестпроектов за счет средств ФНБ под вопросом, признал первый вице-премьер Андрей Белоусов в пятницу, 13 марта. «Цена на нефть сейчас ниже цены отсечения, которая $42 с небольшим за баррель. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что будут тратиться средства ФНБ», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос РБК. В ходе торгов 13 марта цена Brent колебалась в диапазоне $32–36 за баррель.

Белоусов не исключил, что России «достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35 плюс-минус». По оценкам Минэнерго, стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45 во второй половине 2020 года.

«Вопросы инвестирования средств ФНБ будут рассматриваться с учетом прописанного в законе необходимого для этого объема накопленных ликвидных средств», — сообщили ранее РБК в пресс-службе Минфина.

₽300 млрд на инвестиции в инфраструктуру

Министр финансов Антон Силуанов еще в середине февраля подчеркивал, что выкуп контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ более чем за 2 трлн руб. не отменяет плана правительства по вложению 300 млрд руб. из ФНБ в новые инвестпроекты в 2020 году. «У нас логика следующая: мы должны иметь возможность направлять средства ФНБ на новые инвестиционные проекты и договаривались о том, что такой объем инвестиций будет в пределах 300 млрд руб. в год. От этого решения мы не отказываемся», — заявлял Силуанов.

Инвестиции в объеме 300 млрд руб. во внутренние проекты могли бы ускорить ежегодные темпы роста ВВП на 0,19 п.п., оценивали экономисты Центра развития ВШЭ. А если вместе с 300 млрд руб. из ФНБ будет вложена такая же сумма из других источников, отдача выросла бы до 0,38 п.п., отмечали они.

Инфраструктурные инвестиции в объеме 300 млрд руб. могли бы в среднесрочном периоде дать 0,22–0,25 п.п. эффекта на ВВП, оценил для РБК замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Порог в 7% ВВП

В инфраструктурные проекты можно вкладывать ликвидные средства ФНБ, превышающие порог в 7% ВВП. На 1 марта 2020 года их объем в ФНБ и на спецсчете Минфина в ЦБ, с которого средства будут вскоре переведены в ФНБ, превысил $150 млрд (10,1 трлн руб.), или 9,2% ВВП. При курсе доллара 75 руб. объем ликвидных средств в рублевом выражении достигает 11 трлн руб.

Если в апреле Минфин закроет сделку по Сбербанку одним траншем, из ФНБ уйдет около 2,3 трлн руб. Также в апреле Минфин начнет продавать валюту из ФНБ и может потратить около 100–150 млрд руб. в первый месяц (если исходить из $50 млн в день, которые сейчас ориентировочно тратит ЦБ). Таким образом, после выкупа Сбербанка и продажи валюты в апреле ликвидные средства ФНБ уже могут сократиться до 8,6 трлн руб., что составит 7,5% ВВП (исходя из прогноза Минэкономразвития по номинальному ВВП от конца января).

Новая идея

Белоусов называл использование ФНБ для финансирования инфраструктурных проектов на возвратной основе одним из источников запуска роста инвестиций. Однако в сложившихся условиях первый вице-премьер считает, что целесообразнее направлять госсредства на софинансирование создаваемого «фонда фондов». «Мы активно поддерживаем идею создания такого частно-государственного фонда фондов», — сказал Белоусов на заседании бюро правления РСПП 13 марта. «Там есть вопросы, надо их докрутить. Предлагаю создать рабочую группу по запуску фонда фондов. Это хорошая идея, [она] безусловно, должна быть поддержана», — считает Белоусов.

Он напомнил, что эта тема звучала на недавней встрече президента Владимира Путина с российскими инвесторами. Тогда основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий предложил создать в России «так называемые «фонды фондов», когда госкорпорации и стратеги и, может быть, пенсионные фонды и страховые компании, как это делается в целом в мире и в других странах, станут создателями этих фондов, а уже эти фонды фондов будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды». На пути реализации идеи, предложенной Галицким, Путин увидел существенную, хоть и техническую, проблему: «очень трудно будет убедить коллег, руководителей этих фондов, сброситься в какой-то единый фонд», заметил президент

В ходе встречи бюро правления РСПП с первым вице-премьером гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев заявил, что бизнес считает интересным создание «фонда фондов», и не только венчурных, «но и больших инфраструктурных, где государство могло бы выступать с большим плечом, но при этом привлекать компании под хорошую ставку, давая некие гарантии». Основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский подчеркнул: «Мы как бизнес будем приветствовать любое решение, которое упрощает доступ к участию в национальных проектах». Финансовых механизмов достаточно много, сейчас активная фаза их обсуждения, в том числе фонд фондов, пояснил он. Главное, по его мнению, чтобы реализация этих механизмов была более быстрой.

Авторы: Юлия Старостина, Светлана Бурмистрова
Теги: ФНБ, валютные резервы, Минфин, Сбербанк, цены на нефть
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