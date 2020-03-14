Обвал цен на нефть поставил под угрозу вложение денег ФНБ в инвестпроекты

₽300 млрд на инвестиции в инфраструктуру
Министр финансов Антон Силуанов еще в середине февраля подчеркивал, что выкуп контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ более чем за 2 трлн руб. не отменяет плана правительства по вложению 300 млрд руб. из ФНБ в новые инвестпроекты в 2020 году. «У нас логика следующая: мы должны иметь возможность направлять средства ФНБ на новые инвестиционные проекты и договаривались о том, что такой объем инвестиций будет в пределах 300 млрд руб. в год. От этого решения мы не отказываемся», — заявлял Силуанов.
Инвестиции в объеме 300 млрд руб. во внутренние проекты могли бы ускорить ежегодные темпы роста ВВП на 0,19 п.п., оценивали экономисты Центра развития ВШЭ. А если вместе с 300 млрд руб. из ФНБ будет вложена такая же сумма из других источников, отдача выросла бы до 0,38 п.п., отмечали они.
Инфраструктурные инвестиции в объеме 300 млрд руб. могли бы в среднесрочном периоде дать 0,22–0,25 п.п. эффекта на ВВП, оценил для РБК замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
В инфраструктурные проекты можно вкладывать ликвидные средства ФНБ, превышающие порог в 7% ВВП. На 1 марта 2020 года их объем в ФНБ и на спецсчете Минфина в ЦБ, с которого средства будут вскоре переведены в ФНБ, превысил $150 млрд (10,1 трлн руб.), или 9,2% ВВП. При курсе доллара 75 руб. объем ликвидных средств в рублевом выражении достигает 11 трлн руб.
Если в апреле Минфин закроет сделку по Сбербанку одним траншем, из ФНБ уйдет около 2,3 трлн руб. Также в апреле Минфин начнет продавать валюту из ФНБ и может потратить около 100–150 млрд руб. в первый месяц (если исходить из $50 млн в день, которые сейчас ориентировочно тратит ЦБ). Таким образом, после выкупа Сбербанка и продажи валюты в апреле ликвидные средства ФНБ уже могут сократиться до 8,6 трлн руб., что составит 7,5% ВВП (исходя из прогноза Минэкономразвития по номинальному ВВП от конца января).
Белоусов называл использование ФНБ для финансирования инфраструктурных проектов на возвратной основе одним из источников запуска роста инвестиций. Однако в сложившихся условиях первый вице-премьер считает, что целесообразнее направлять госсредства на софинансирование создаваемого «фонда фондов». «Мы активно поддерживаем идею создания такого частно-государственного фонда фондов», — сказал Белоусов на заседании бюро правления РСПП 13 марта. «Там есть вопросы, надо их докрутить. Предлагаю создать рабочую группу по запуску фонда фондов. Это хорошая идея, [она] безусловно, должна быть поддержана», — считает Белоусов.
Он напомнил, что эта тема звучала на недавней встрече президента Владимира Путина с российскими инвесторами. Тогда основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий предложил создать в России «так называемые «фонды фондов», когда госкорпорации и стратеги и, может быть, пенсионные фонды и страховые компании, как это делается в целом в мире и в других странах, станут создателями этих фондов, а уже эти фонды фондов будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды». На пути реализации идеи, предложенной Галицким, Путин увидел существенную, хоть и техническую, проблему: «очень трудно будет убедить коллег, руководителей этих фондов, сброситься в какой-то единый фонд», заметил президент
В ходе встречи бюро правления РСПП с первым вице-премьером гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев заявил, что бизнес считает интересным создание «фонда фондов», и не только венчурных, «но и больших инфраструктурных, где государство могло бы выступать с большим плечом, но при этом привлекать компании под хорошую ставку, давая некие гарантии». Основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский подчеркнул: «Мы как бизнес будем приветствовать любое решение, которое упрощает доступ к участию в национальных проектах». Финансовых механизмов достаточно много, сейчас активная фаза их обсуждения, в том числе фонд фондов, пояснил он. Главное, по его мнению, чтобы реализация этих механизмов была более быстрой.