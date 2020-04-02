Трамп заявил о переговорах России и Саудовской Аравии по нефти. Главное

После обвала цен на нефть Саудовская Аравия созвала экстренное совещание ОПЕК+, чтобы договориться о новом «справедливом» сокращении добычи с Россией и другими крупными производителями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

Мохаммед бен Салман (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

Впервые после развала сделки ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия и Россия договаривались о сдерживании добычи нефти, и начала распространения коронавируса (привело к падению спроса на нефть) стороны, похоже, снова готовы сесть за стол переговоров.

На это им понадобилось чуть меньше месяца: на встрече ОПЕК+, которая состоялась 6 марта в Вене, Россия предложила сохранить текущий уровень добычи, а Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении из-за коронавируса. В итоге с 1 апреля сделка перестала действовать, саудиты заявили о резком увеличении поставок нефти и начали ценовую войну.