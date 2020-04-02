Бизнес , 02 апр, 19:39
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Трамп заявил о переговорах России и Саудовской Аравии по нефти. Главное
После обвала цен на нефть Саудовская Аравия созвала экстренное совещание ОПЕК+, чтобы договориться о новом «справедливом» сокращении добычи с Россией и другими крупными производителями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп
Мохаммед бен Салман
Впервые после развала сделки ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия и Россия договаривались о сдерживании добычи нефти, и начала распространения коронавируса (привело к падению спроса на нефть) стороны, похоже, снова готовы сесть за стол переговоров.
На это им понадобилось чуть меньше месяца: на встрече ОПЕК+, которая состоялась 6 марта в Вене, Россия предложила сохранить текущий уровень добычи, а Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении из-за коронавируса. В итоге с 1 апреля сделка перестала действовать, саудиты заявили о резком увеличении поставок нефти и начали ценовую войну.
- В четверг, 2 апреля, Саудовская Аравия созвала срочную встречу стран — участниц сделки ОПЕК+, чтобы достичь справедливого соглашения о балансировке рынка, сообщило государственное издание королевства SPA.
- Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что только что пообщался «со своим другом» Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии, который, в свою очередь, пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. «Я ожидаю и надеюсь, что они снова будут сокращать по 10 млн барр. и, возможно, значительно больше. Если это произойдет, это будет великолепно для нефтегазовой индустрии», — отметил Трамп.
- В Кремле опровергли переговоры президента Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии.
- На этих новостях фьючерс североморской нефти Brent подскочил почти на 21%, до $29,9 за баррель, американской WTI — на 22%, до $24,7 за баррель.
- США не являются участниками соглашения ОПЕК+ и за время его действия нарастили добычу на 4 млн барр. — до 12,2 млн барр./сутки. Но американские компании оказались одной из основных жертв падения нефтяных котировок, так как добывают дорогую сланцевую нефть, ее производство прибыльно при ценах выше $40–50 за баррель.
- Для сравнения: добыча России в первом квартале 2020 года составила 11,3 млн барр./сутки, Саудовская Аравия объявляла о планах увеличить добычу с 1 апреля на более чем 25%, до почти максимальной планки в 12 млн барр./сутки.
- Российский биржевой индекс РТС вырос на 3,3%, курс рубля на Московской бирже поднялся на 2 руб., до 77,7 руб. за доллар.
- В четверг, 2 апреля, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики Александр Новак лишь допустил возможность переговоров с Саудовской Аравией по возвращению к сделке по ограничению добычи в случае интереса других стран, не входящих в ОПЕК+. «Есть общее понимание, что на рынке достаточно серьезная ситуация, которой мы даже, встречаясь в Вене 6 марта, не могли прогнозировать, что она будет таким способом развиваться», — отметил он.
- Трамп анонсировал свой телефонный разговор с Путиным в понедельник, 30 марта. Одной из основных тем разговора, по его словам, должна была быть ситуация на рынке нефти. Россия и Саудовская Аравия, по оценке Трампа, «с ума сошли» из-за нефти.
- В ходе разговора президенты России и США обменялись мнениями по ситуации на мировом рынке нефти и условились о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора. Консультации состоялись 1 апреля — Новак поговорил с американским коллегой Дэном Бруйеттом.
- После этого на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что решение может быть выработано в ближайшее время. «Я думаю, что они решат это в течение следующих нескольких дней... Обе стороны знают, что им нужно делать», — сказал он.
- Сразу после заявления Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии Госдеп заявил о том, что, если «Роснефть» действительно ушла из Венесуэлы, санкции с ее «дочек» должны быть сняты.