Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Сорт российской нефти Urals подешевел до $13 за баррель — при такой цене обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ. Эти налоги приносят российскому бюджету больше трети доходов

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.

Urals продается с дисконтом к североморскому Argus North Sea Dated, отражающему стоимость североморской легкой нефти. В понедельник скидка составила $4,75 — это максимум с июня 2008 года.

Стоимость Urals c поставкой в Средиземноморье подешевела до $15,25 за баррель, это минимальное значение с июня 1999 года.

Условия поставки CIF означают, что в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец.

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.). Расчетная цена Urals в российских портах составила в понедельник 30 марта: на условиях FOB Новороссийск — $12,96 (скидка к североморскому датированному — минус $4,79) и на условиях FOB Приморск — $11,41 (скидка — минус $6,34), сообщили РБК в Argus.