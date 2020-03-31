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Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Сорт российской нефти Urals подешевел до $13 за баррель — при такой цене обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ. Эти налоги приносят российскому бюджету больше трети доходов
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.

Urals продается с дисконтом к североморскому Argus North Sea Dated, отражающему стоимость североморской легкой нефти. В понедельник скидка составила $4,75 — это максимум с июня 2008 года.

Стоимость Urals c поставкой в Средиземноморье подешевела до $15,25 за баррель, это минимальное значение с июня 1999 года.

Условия поставки CIF означают, что в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец.

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.). Расчетная цена Urals в российских портах составила в понедельник 30 марта: на условиях FOB Новороссийск — $12,96 (скидка к североморскому датированному — минус $4,79) и на условиях FOB Приморск — $11,41 (скидка — минус $6,34), сообщили РБК в Argus.

Бюджет без нефтяных доходов

Снижение Urals до уровня меньше $15 за баррель приведет к резкому снижению нефтегазовых доходов бюджета, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты обнуляются, поступления от НДПИ снизятся примерно до 240 млрд руб., указывает эксперт. Для сравнения: в 2019 году федеральный бюджет получил от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 1,6 трлн руб., от НДПИ на нефть — 5,2 трлн руб., или почти 35% всех доходов, напоминает Ежов. При этом в марте резкое снижение доходов бюджету пока не грозит — для расчета налогов используется средняя цена на Urals за месяц, а она выше $15 за баррель.

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20 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что при нынешних ценах на нефть (тогда Urals стоила около $23 за баррель) России хватит запаса прочности на шесть лет. «С точки зрения выполнения первоочередных обязательств это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем выполнять», — объяснил Силуанов.

РБК направил запрос в Минфин.

Дешевая нефть на год

«Участники рынка не исключают продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию», — указывали ранее аналитики Argus.

В ближайшие три-четыре месяца на цену будут влиять два шоковых фактора — катастрофическое падение спроса на нефть из-за распространения коронавируса и ценовая война России и Саудовской Аравии, пишут аналитики Bank of America в обзоре от 30 марта. По их оценкам, в 2020 году спрос на нефть упадет на рекордные 4,5 млн барр. в сутки, цена сорта Brent в среднем составит $37, но в ближайшие недели может опускаться ниже $20 за баррель. На физическом рынке ситуация еще хуже: во многих регионах мира нефть продается менее чем за $10 за баррель, а в некоторых районах уже отрицательные цены (поставщики вынуждены доплачивать, чтобы у них забрали нефть), писал Bloomberg.

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В следующем году Brent может подорожать до $45 за баррель на фоне коллапса добычных проектов и восстановления спроса на нефть, но ситуация остается крайне непредсказуемой, так как совершенно не ясно, как будет выглядеть картина потребления после коронавируса, заключает Bank of America.

Во вторник, 31 марта, котировки Brent выросли на новостях о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков — примерно на $1, до $27,7 за баррель, но позднее снизились до $26 за баррель, указывает Argus.

Автор: Алина Фадеева
Теги: налоги, цена на нефть, доходы бюджета
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