Минфин раскрыл среднюю цену российской нефти за март

Средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года составила $29 за баррель, сообщил Минфин. Это в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. Исходя из этого, продажа валюты из ФНБ может составить $1,3 млрд в апреле

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась в размере $29,17 за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года ($66 за баррель), сообщил Минфин.

За первый квартал 2020 года средняя цена Urals составила $48,2 за баррель.

В понедельник, 30 марта, стоимость физических партий Urals опустилась до $13 за баррель (на базисе поставки CIF, порт Роттердам), самого низкого значения с 1999 года. Меньше чем за месяц стоимость российской марки упала с $50, то есть практически в четыре раза.

7 апреля Минфин начнет продавать иностранную валюту из сбережений Фонда национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с бюджетным правилом, обязывающим расходовать резервы при ценах на нефть ниже $42,4 за баррель в 2020 году.