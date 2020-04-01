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Минфин раскрыл среднюю цену российской нефти за март

Средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года составила $29 за баррель, сообщил Минфин. Это в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. Исходя из этого, продажа валюты из ФНБ может составить $1,3 млрд в апреле
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась в размере $29,17 за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года ($66 за баррель), сообщил Минфин.

За первый квартал 2020 года средняя цена Urals составила $48,2 за баррель.

В понедельник, 30 марта, стоимость физических партий Urals опустилась до $13 за баррель (на базисе поставки CIF, порт Роттердам), самого низкого значения с 1999 года. Меньше чем за месяц стоимость российской марки упала с $50, то есть практически в четыре раза.

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7 апреля Минфин начнет продавать иностранную валюту из сбережений Фонда национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с бюджетным правилом, обязывающим расходовать резервы при ценах на нефть ниже $42,4 за баррель в 2020 году.

Сколько могут составить продажи валюты

Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов оценивает, что в апреле Минфин может продать валюту в эквиваленте 100 млрд руб., плюс/минус 15 млрд руб. Исходя из текущего обменного курса (78–79 руб. за доллар) продажи валюты могут составить ориентировочно $1,3 млрд.

В расчете недополученных нефтегазовых доходов бюджета и, соответственно, объема продаж валюты используются, помимо фактических цен Urals, фактический курс доллара к рублю за предыдущий месяц, а также прогнозируемые объемы добычи нефти и газа, экспорта нефти, газа и нефтепродуктов.

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По оценке главного экономиста банка Nordea в России Татьяны Евдокимовой, продажи валюты Минфином в предстоящий месяц могут составить 170 млрд руб. Помимо этих продаж из ФНБ, продолжатся дополнительные продажи от ЦБ в рамках компенсации выпадающих поступлений валютной ликвидности при цене нефти ниже $25 за баррель Urals, ожидает Евдокимова.

В настоящее время общие продажи иностранной валюты ЦБ (складываются из продаж, которые должен осуществлять Минфин по бюджетному правилу, и дополнительных продаж ЦБ от цен ниже $25 за баррель) составляют 13–16 млрд руб. в день, или 270–330 млрд руб. в месяц (исходя из количества торговых дней в марте).

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: Минфин, валюта
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