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Минфин после обвала цен на нефть объявил о продаже валюты

Это позволит компенсировать потерянные из-за падения цен на нефть доходы государства, пояснили в Минфине. Центробанк, в свою очередь, решил не покупать валюту в рамках бюджетного правила в течение 30 дней
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Для того чтобы компенсировать доходы, которые российский бюджет не получит из-за обвала нефтяных цен, Министерство финансов будет продавать валюту на рынке. Об этом ведомство объявило в понедельник, 9 марта.

Если же цены на нефть снизятся до $25–30 за баррель, дефицит бюджета смогут покрыть средства, накопленные Фондом национального благосостояния (ФНБ), сообщили в Минфине.

По его данным, по состоянию на 1 марта объем ликвидных средств фонда и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов равнялся более 10,1 трлн руб., или 9,2% ВВП. Этой суммы хватит, чтобы покрыть выпадающие доходы от падения стоимости нефти на протяжении шести–десяти лет, пояснили в ведомстве.

Центробанк, в свою очередь, на фоне падения цен на нефть решил не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила в течение 30 дней. В указанный период не будут совершаться как регулярные покупки, так и покупки, отложенные в 2018 году. Решение о том, когда возобновить операций с иностранной валютой, регулятор примет исходя из ситуации на финрынках в марте.

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Аналитик Fitch, в свою очередь, назвал случившееся падение цен на нефть «неприятным сюрпризом» для России, отметив, что «при цене $30 [ей] грозит бюджетный дефицит и девальвация».

9 марта стоимость североморской нефти Brent упала более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, а стоимость WTI упала ниже $30 за баррель.

Цена на нефть Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи и развале сделки. После обрушения нефтяных котировок курс доллара на международном валютном рынке вырос до 75 руб., а евро подорожал до 84 руб.

Авторы: Андрей Гатинский, Виктория Полякова
Теги: Минфин, нефть, продажа валюты
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