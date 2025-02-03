Электронные кошельки запланировали включить в систему страхования вкладов

ЦБ разработал поправки, распространяющие на электронные кошельки страховку до ₽1,4 млн, как по вкладам. Для этого кошелек должен быть именным — сейчас граждане часто используют анонимные. Триггером инициативы стал кейс КИВИ Банка

Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

Банк России совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) разработал законопроект о страховании средств до 1,4 млн руб. на электронных кошельках. Документ, который есть в распоряжении РБК, был направлен в середине января 2025 года председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Он подтвердил получение законопроекта. Представитель АСВ сказал, что законопроект разработан и находится на стадии внесения в Госдуму.

О возможности страхования электронных кошельков ЦБ впервые заявил в феврале 2024 года после отзыва лицензии у КИВИ Банка, который специализировался на платежах через такие кошельки. Представитель регулятора напомнил, что тема страхования средств на электронных кошельках неоднократно затрагивалась в выступлениях руководства Банка России. Например, в марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что целесообразно застраховать средства на кошельках, которые прошли идентификацию. «Мы считаем, что общий лимит страхового возмещения, как по банкам, — 1,4 млн руб. — он более чем достаточен для защиты средств клиентов», — говорила Набиуллина.

При каких условиях предлагается страховать кошельки

Законопроект предусматривает изменения в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и закон «О несостоятельности (банкротстве)». Документ предлагает распространить на электронные кошельки гарантии системы страхования вкладов, аналогичные тем, которые действуют в отношении денежных средств, размещенных в банках на основании договора банковского вклада и договора банковского счета. Сейчас клиенты банков могут рассчитывать на возмещение средств до 1,4 млн руб. в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Выплаты производит АСВ. Однако Госдума обсуждает возможность повысить этот лимит до 3 млн руб.

Воспользоваться возмещением средств при наступлении страхового случая смогут только те держатели электронных кошельков, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, наличие идентификации необходимо «в целях исключения неопределенности в отношении надлежащих получателей страхового возмещения». Электронные кошельки можно открывать анонимно без указания персональных данных, однако функционал такого платежного средства будет ограничен. Для прохождения упрощенной идентификации необходимо указать фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Полная идентификация требует присутствия клиента в офисе компании для подтверждения личности.

Согласно законопроекту основные положения о распространении системы страхования на электронные кошельки должны вступить в силу по истечении 180 дней после публикации. По словам Аксакова, комитет Госдумы по финрынку будет активно работать с законопроектом в феврале.

ЦБ отозвал лицензию КИВИ Банка (QIWI Банк) в начале прошлого года из-за нарушения требований антиотмывочного законодательства. В банке было около 9,3 млн электронных кошельков, на которых лежало 4,4 млрд руб., в основном это были кошельки с упрощенной идентификацией — 7,15 млн штук (сумма средств — 2,35 млрд руб.). Для возмещения средств владельцы кошельков должны были обратиться в АСВ с соответствующим заявлением, но так как кошельки не попадали под действие закона о страховании вкладов, то требования по ним удовлетворяются в составе третьей очереди. Однако АСВ несколько раз продлевало сроки выплат этой категории клиентов — последний раз до 18 октября 2024 года. ЦБ отмечал, что у КИВИ Банка хватит средств для возврата денег с электронных кошельков граждан.

Почему власти решили застраховать средства на кошельках

«С учетом развития цифровых технологий в течение последних лет применение ЭДС (электронных денежных средств. — РБК) получило широкое распространение среди физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц в качестве инструмента безналичных расчетов, осуществляемых без открытия банковского счета и исключительно с использованием электронных средств платежа (платежной карты, электронного кошелька и т.п.) при приобретении товаров в интернет-магазинах, оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства и т.п», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Такими платежными средствами, например, являются кошельки от «Озона», Wildberries, ЮMoney и т.д.

По данным ЦБ, объем операций по электронным кошелькам за девять месяцев 2024 года составил 5,6 трлн руб., а число электронных кошельков, по которым совершались операции с начала года, составило 241,1 млн. Полностью персонифицированными из них являются только 25,2 млн кошельков, еще по 31,6 млн кошелькам пройдена упрощенная идентификация. Открывать и обслуживать электронные кошельки могут операторы ЭДС, включенные в реестр ЦБ. Сейчас в нем числится 56 банков и небанковских кредитных организаций (НКО).

По оценке АСВ, принятие законопроекта не приведет к заметному росту нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов, так как по состоянию на 1 января 2024 года объем размещенных в банках ЭДС всех категорий клиентов составлял около 20 млрд руб., что составляет менее 0,1% общего объема потенциальной страховой ответственности АСВ. Принятие законопроекта увеличит объем застрахованных средств примерно на 15 млрд руб., или 0,02% общего объема застрахованных вкладов, говорится в пояснительной записке.

Одна из целей расширения страхования на электронные кошельки клиентов, прошедших идентификацию, — сокращение количества анонимных кошельков, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. Впрочем, для хранения больших сумм они, как правило, не используются, рассуждает он.

По мнению гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, инициатива может стать серьезным стимулом для роста числа идентифицированных пользователей. «Такой подход последовательно приведет к существенному снижению доли анонимных кошельков, поскольку большинство добросовестных пользователей предпочтут получить дополнительную защиту своих средств. Это особенно актуально в свете ситуации с КИВИ Банком, когда владельцы неидентифицированных кошельков столкнулись с существенными сложностями при возврате средств», — отмечает Барабаш.

Может усилиться внимание банков к неидентифицированным пользователям кошельков, так как они могут оставаться у пользователей с неправомерными целями, рассуждает Барабаш. Но она также отмечает, что существует значительная категория клиентов, для которых анонимность является принципиальным вопросом из соображений приватности, а не только потому, что они используют такие кошельки для противоправной деятельности.