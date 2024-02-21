Что значит отзыв лицензии для владельцев кошельков QIWI и самой компании

Отзыв лицензии у QIWI Банка привел к остановке работы нескольких платежных сервисов и проблемам с оплатой ЖКХ у крупных банков. РБК разбирался, что делать владельцам кошельков QIWI и что решение ЦБ значит для самой компании

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России отозвал лицензию у Киви Банка (QIWI Банка), который входит в группу Qiwi. Это первый отзыв банковской лицензии в России за 1,5 года. Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.

Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ использовал эту крайнюю меру после того, как уже несколько раз вводил ограничения на операции с кошельками Qiwi. В июле 2023 года регулятор ввел ограничения на вывод средств с кошельков Qiwi на банковские счета и другие кошельки, а также запрет на снятие наличных с Qiwi карт. Эти ограничения действовали до последнего времени. Тогда ЦБ в качестве причины указал выявленные в ходе проверки недочеты при составлении отчетности и ведению документации, которые характерны для крупных организаций уровня Qiwi. До этого в декабре 2020 года Банк России оштрафовал Киви Банк на 11 млн руб. и запретил на полгода проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Qiwi была одной из инфраструктурных компаний на российском платежном рынке. Кроме кошельков у нее также была система трансграничных денежных переводов Contact, обслуживание самозанятых, онлайн-сервисы и платежные терминалы для оплаты услуг ЖКХ и т.д., перечислил председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он считает, что решение ЦБ является сигналом для всех банков, которые проводят высокорискованные платежи.

По данным Banki.ru, Киви Банк занимал 285 место среди банков по объему привлеченных депозитов физических лиц (на 1 января 2024 года такие остатки составляли символические 11 тыс руб.). На ту же дату на текущих счетах клиентов (в том числе юрлиц и индивидуальных предпринимателей) хранилось всего 8,4 млрд руб., следует из оборотной ведомости Киви Банка. Для сравнения: QIWI оценивала объем переводов через свои платежные сервисы за девять месяцев 2023 года в 1,45 трлн руб., согласно отчетности компании по МСФО.

Проблемы с возвратом средств

ЦБ порекомендовал клиентам, у которых денежные средства хранились на счетах в Киви Банке, обратиться за выплатами в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Однако пояснил, что страховка не распространяется на средства в электронных кошельках. Таким образом, держатели Qiwi-кошельков не могут рассчитывать на страховые выплаты в АСВ.

Системой обязательного страхования вкладов также не покрываются средства, размещенные без открытия счета, то есть в системе денежных переводов Contact, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. «Тем не менее, обладатели таких средств (в Qiwi кошельке и системе Contact. — РБК) не утрачивают право требовать от банка их возврата. Другое дело, что возврат этих средств возможен за счет средств самого банка», — говорит юрист. Он добавляет, что вероятность удовлетворения требований напрямую зависит от количества активов, которыми обладает банк. Эти требования имеет смысл адресовать в АСВ, так как она выполняет функции временной администрации банка.

«Как показывает практика, отзыв лицензии обычно означает, мягко говоря, не лучшее финансовое положение банка. Поэтому шанс на возврат денег не очень высокий, и с большой долей вероятности возврата денег придется добиваться в процедуре банкротства банка. При этом рассчитывать на возврат всей суммы, скорее всего, не приходится», — предупреждает Пархоменко. Достов же считает, что поскольку информации о проблемах с ликвидностью у Киви Банка нет, можно ожидать, что ЦБ организует процедуру по переводу денежных средств из кошельков в другой банк, откуда их потом смогут забрать пользователи Qiwi-кошельков.

Отзыв лицензии влечет за собой банкротство, в рамках которого держатели электронных кошельков могут подать заявление о включении их требований в реестр, добавляет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Никакого приоритета такие требования, впрочем, не имеют и будут удовлетворяться в общем порядке, что снижает вероятность их удовлетворения в полном объеме», — рассуждает Федюкин.

«Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — сообщила пресс-служба ЦБ.

Какие сервисы перестали работать

После отзыва лицензии у Киви Банка стали недоступны операции с помощью Qiwi кошельков, перестала работать система трансграничных денежных переводов Contact и платежные терминалы Qiwi, которые используются для оплаты услуг сотовой связи, ЖКУ и т.п. О проблемах с онлайн-оплатой услуг связи сообщили Райффайзенбанк, Металлинвестбанк и ОТП Банк, так как проводили эти операции через сервисы Qiwi. Также отзыв лицензии затронул часть клиентов банка «Точка», которые обслуживались в Киви Банке, в том числе для осуществления ВЭД, сказал РБК представитель кредитной организации.

Qiwi предоставляла банкам сервис по оплате различных услуг, с помощью которого кредитные организации могли предоставлять своим клиентам платежи за сотовую связь, онлайн-игры, услуги зарубежных провайдеров или переводить деньги за рубеж, всего более тысячи услгу, говорится на сайте Qiwi. Платеж поступал через онлайн-банк, банкомат, терминал или кассу банка-партнера, затем шел в Киви Банк, а тот, в свою очередь, рассчитывался за сотовую связь, ЖКХ, игры, интернет, телевидение и т.д.

При этом финтех-платформа для финансирования малого и среднего бизнеса ROWI, которая также входит в группу Qiwi, планирует переключиться с Киви Банка на нового банка-партнера для дальнейшего проведения операций, сказал РБК представитель компании. Он добавил, что деятельность компании автономна с финансовой и инфраструктурной точки зрения. «Финансирование по факторингу и Sellplus производится в рабочем порядке, возможны незначительные задержки платежей в связи с переключением платформы на нового банка-партнера для осуществления расчетов. Выдачи банковских гарантий по ранее одобренным АО «Киви Банк» заявкам клиентов, а также обслуживание расчетных счетов, открытых в АО «Киви Банк», приостановлены и будут навигированы на другие банки-партнеры», — пояснил представитель ROWI.

В то же время на пользователях может напрямую отразиться отключение Contact, в частности на уехавших из страны россиянах. Они могли использовать эту систему для вывода денежных средств на карты иностранных банков. После введенных США санкций против «Юнистрима», ограничивших его возможности, из наиболее популярных систем денежных переводов оставались «Золотая корона» и Contact. При этом «Золотая корона» не проводит переводы с карт подсанкционных банков.

Qiwi в своем телеграм-канале пояснила, что бизнес группы, не связанный с деятельностью Киви Банка, работает в обычном режиме. Например, к таким решениям могут относиться маркетплейс рекламных площадок, сервисов и услуг Centra, Digital-агентство полного цикла Realweb, сервисы компании «Киви-Технологии» и т.п.

Как отзыв лицензии повлияет на раздел бизнеса компании

30 января 2024 года Qiwi объявила о завершении сделки по продаже российских активов. В рамках нее российские активы компании (КИВИ Банк, «Qiwi Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты) были консолидированы в АО «Киви» и проданы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Международные активы Qiwi остались в контуре QIWI plc, которую возглавил Алексей Мащенков. Сделка была оценена в 23,75 млрд руб.

Как отмечали в группе, сделка по разделу бизнеса позволит сохранить листинг его ценных бумаг на NASDAQ (здесь компания провела IPO в 2013 году) и Московской бирже (здесь торгуются депозитарные расписки на акции компании, в день отзыва лицензии к 14:00 мск они потеряли более 40% стоимости). Американская биржа в феврале 2022 года приостановила торги акциями QIWI, а в марте 2023 года объявила об их делистинге. Но QIWI удалось договориться о сохранении листинга на NASDAQ при условии разделения бизнеса на российский и международный.

Отзыв банковской лицензии никак не повлияет на уже завершившуюся сделку по разделу активов Qiwi, полагает глава Blaze Consulting Леонид Никитин. На международный бизнес компании факт отзыва лицензии в России влияние не окажет, отмечает эксперт. «В странах присутствия Qiwi в зависимости от их законодательства должен быть локальный платежный агент — банк или небанковская финансовая организация. То есть, бизнес группы в каждой конкретной стране зависит от возможности функционирования локального платежного агента. Отзыв лицензии банка в России препятствует проведения финансовых операций в России, но не препятствует бизнесу в других странах», — объясняет Никитин. Но эксперт признает, что трансграничные переводы из России в страны постсоветского пространства, которые теперь становятся невозможными, вероятно, были значимой частью бизнеса Qiwi.

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, напротив, видит существенные риски в отзыве лицензии в России и для уже завершенной сделки, и для последующей оценки международного бизнеса Qiwi.

«За последние полтора года Qiwi не менее двух раз проводила независимую оценку своих акций. При этом акционеры Qiwi рассматривали минимальный мультипликатор (P/BV) этой сделки по меньшей мере 2.0х от капитала. Это обусловлено особенностями бизнес-модели Qiwi. Доходное ядро компании находилось в плоскости транзакционного бизнеса: платежи, расчеты и т.п. Кредитование не являлось значимым элементом бизнес-модели Qiwi. Отсутствие кредитного риска и устойчивость комиссионного дохода эмитента обуславливали довольно высокий уровень оценки», — объясняет эксперт.

По мнению Бархоты, банковская лицензия «была легитимной оболочкой для осуществления транзитных и платежных операций», на квази расчетно-кассовом обслуживании банка Qiwi находились целые неконвенциональные индустрии. Он не исключает, что «в этой связи существенные условия сделки по отчуждения акций группы Qiwi, вероятно, будут пересмотрены», и даже допускает «отмену всей сделки». Эти же факторы будут влиять и на перспективы листинга и биржевого обращения бумаг компании, указывает эксперт.