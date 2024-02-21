ЦБ рассказал, хватит ли средств банка QIWI для возврата денег с кошельков

Согласно предварительной оценке ЦБ, у QIWI Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошелькам гражданам. По закону, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках, не подлежат страхованию

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По предварительной оценке Банка России, у банка QIWI хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, сообщила пресс-служба ЦБ.

В ЦБ напомнили, что по закону о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках, не подлежат страхованию. «Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — пояснили в Центробанке.

В ЦБ отметили, что «бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг».

ЦБ сообщил утром, что отозвал лицензию у QIWI Банка. Решение регулятор аргументировал тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. Это был первый отзыв лицензии за полтора года. По величине активов QIWI Банк занимал 89-е место среди кредитных организаций в России.

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