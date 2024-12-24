ЦБ впервые раскрыл объем платежей россиян по лицу и QR-кодам

ЦБ впервые привел статистику платежей по QR-кодам и биометрии: с их помощью за 9 месяцев оплатили покупки на ₽2,56 трлн и ₽7,8 млрд соответственно. Основным способом оплаты остаются карты: через них россияне потратили ₽43,4 трлн

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Объем безналичных платежей по QR-коду и биометрии по итогам девяти месяцев 2024 года составил 2,6 трлн руб., причем львиная доля из этой суммы приходится на оплату по QR, следует из обновленной статистики Банка России о национальной платежной системе. Ранее ЦБ не публиковал агрегированные данные по этим платежным инструментам.

С помощью QR-кодов было оплачено почти 1,5 млрд покупок на сумму 2,56 трлн руб. Сервис оплаты по QR-кодам есть у проекта ЦБ — Системы быстрых платежей, а также такую услугу оказывают Сбербанк и присоединившиеся к его QR-коду кредитные организации, в том числе Т-банк и Альфа-банк. В настоящее время эта технология является предметом спора между ЦБ и Сбербанком. Регулятор хочет создать на рынке единый QR-код и обязать банки подключиться только к нему, глава «Сбера» Герман Греф в ответ грозит перестать заниматься инновациями.

Объем платежей по биометрии пока составляет всего 7,8 млрд руб. За девять месяцев 2024 года таким образом было совершено 16,2 млн покупок. Платежи по биометрии также развивают Сбербанк и НСПК. Сбербанк установил уже около 1 млн биометрических терминалов по всей стране, в которых покупки могут совершать как клиенты «Сбера», так и клиенты других банков. НСПК в этом году запустила пилотный проект по биоэквайрингу вместе с Центром биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы, ЕБС). Он работает при оплате входа в метрополитен Казани. Также к пилоту присоединились ВТБ и Альфа-банк. В 2025 году «Сбер» и НСПК планируют объединить биоэквайринг, чтобы сделать его доступным для всех банков и всех клиентов.

Платежи по QR-коду и биометрии получили развитие, после того как в России в начале 2022 года перестали работать кошельки для бесконтактных платежей смартфонами Apple Pay и Google Pay.

Как использовали карты

Основным инструментом для оплаты товаров и услуг все еще остаются банковские карты: за девять месяцев 2024 года с их помощью было проведено 47,8 млрд платежей на общую сумму 43,4 трлн руб. За год объем вырос на 10,9%. По данным на начало октября текущего года, банками было выпущено 502,7 млн карт, из которых активными являются 318,2 млн карт.

При этом общий показатель безналичных платежей по картам за год сократился на 1,5%, до 95,8 трлн руб. К безналичным платежам относятся оплата товаров и услуг, а также переводы по картам, обязательные платежи в пользу государства и иное. ЦБ сокращение этого показателя объясняет тем, что граждане и бизнес стали чаще использовать для оплаты QR-коды и биометрию.

Объем снятия наличных с карт за год вырос на 9%, до 26,3 трлн руб. Но в общем объеме операций по картам получение наличных остается самой непопулярной операцией, уступая платежам и переводам.

Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы, обращает внимание регулятор. Так, объем операций по электронным кошелькам за девять месяцев 2024 года составил 5,6 трлн руб., за девять месяцев 2023 года — 2,9 трлн руб. Число электронных кошельков, по которым совершались операции с начала года, составило 241,1 млн.

Как будут дальше развиваться безналичные платежи

На рост платежей по QR-кодам повлияли политика Банка России, который активно продвигает использование СБП и сделал эту технологию более выгодной для магазинов, установив комиссии ниже, чем при приеме платежей картами, говорит глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Но он подчеркивает, что пока платежи по QR-кодам в СБП менее выгодны для клиентов вследствие практически отсутствующего кешбэка. «Если проблема экономического стимулирования клиентов к использованию СБП будет решена, то темпы роста оплат по QR-кодам дополнительно увеличатся, и на горизонте 5 лет оплаты по СБП превысят оплаты по картам», — прогнозирует Прохоров.

По мнению партнера консалтинговой компании Futureproof Екатерины Семериковой, если не восстановятся платежи смартфонами, то объем мобильных платежей по QR-коду будет органически расти. В настоящее время банки разрабатывают решения для платежей смартфонами: «Сбер» обещает в 2025 году запустить оплату по Bluetooth, которая будут работать на Android и iOS (операционной системе Apple), прототип аналогичной технологии представила Национальная система платежных карт (НСПК), а Альфа-банк в следующем году планирует запустить решение для бесконтактной оплаты по iPhone через NFC-чип (платежи через смартфоны на Android сейчас в России вызывают меньше проблем, чем платежи продукцией Apple).

С биометрическими платежами ситуация сложнее, сходятся во мнении эксперты. Для более активного роста платежей по биометрии необходимо победить у пользователей страх кражи биометрических данных, сейчас карта и QR-код ощущаются безопаснее, поэтому биометрические платежи, скорее всего, будут активнее расти со сменой восприятия у людей, считает Семерикова. «Пока не удалось решить проблему недостаточного доверия населения к надежности технологии, в результате число образцов в ЕБС пока менее 3% от экономически активного населения, что явно не обеспечивает массового использования данной технологии», — соглашается Прохоров.