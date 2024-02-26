АСВ рассказало, как владельцам QIWI-кошельков вернуть деньги

Объем средств на электронных кошельках QIWI Банка составил 4,4 млрд руб., сообщили в АСВ. Их владельцам нужно будет подать подтверждающие документы для возврата денег

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В QIWI Банке, у которого Центробанк на прошлой неделе отозвал лицензию, выявили около 9,3 млн электронных кошельков, объем средств на них составил 4,4 млрд руб., сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Больше всего выявлено кошельков с упрощенной идентификацией — 7,15 млн. На них размещено 2,25 млрд руб., в том числе на кошельках с полной идентификацией клиента — 1,76 млрд руб., на анонимных — около 277 млн руб.

В АСВ напомнили, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, требования по ним будут удовлетворяться в составе третьей очереди. При этом АСВ работает над упрощением процедуры подачи заявлений на возмещение средств.

Владельцам кошельков нужно будет указать ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты, платежные реквизиты кредитора, номер кошелька и сумму денежных средств. К требованию надо приложить справку сотового оператора с подтверждением, что номер, на который оформлен кошелек, принадлежит кредитору. Ранее АСВ поясняло, что на рассмотрение заявки потребуется до 30 рабочих дней, а выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур. По предварительным данным, отметили в АСВ, у банка достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами.

Центробанк объяснил отзыв лицензии у QIWI Банка нарушением требования законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. «Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводов похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — говорил представитель ЦБ. Регулятор выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Как указано на сайте компании, в QIWI было открыто 13,8 млн активных кошельков.

Из-за отзыва лицензии пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны, перестала работать платежная система Contact (принадлежит группе QIWI), которая используется для переводов денег за границу. Кроме того, у ряда компаний и кредитных организаций возникли проблемы с оплатой услуг связи и ЖКХ, в том числе у Райффайзенбанка, Газпромбанка, Металлинвестбанка, ОТП Банка и так далее.

QIWI была одной из инфраструктурных компаний на российском платежном рынке. Например, она предоставляла банкам сервис по оплате разного рода услуг, с помощью которого кредитные организации могли проводить платежи своих клиентов за сотовую связь, онлайн-игры, услуги зарубежных провайдеров или переводить деньги за рубеж и т.д. Всего более тысячи услуг, говорится на сайте компании. QIWI Банк выполнял роль посредника, который связывал поставщика услуги и другую кредитную организацию. Согласно отчетности компании по МСФО, за девять месяцев 2023 года QIWI оценивала объем переводов через свои платежные сервисы в 1,45 трлн руб.