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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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АСВ оценило расходы на ликвидацию QIWI Банка

АСВ: текущие расходы на ликвидацию QIWI Банка составят свыше 2,1 млрд руб.
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
Большая часть затрат — расходы на увольнение сотрудников, в том числе заработная плата и компенсации работникам, это почти 1,9 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Текущие расходы на ликвидацию QIWI Банка составят более 2,1 млрд руб., следует из сметы на период с 10 апреля по 30 июня 2024 года, опубликованной государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), на которую возложены функции ликвидатора банка.

Большая часть затрат — расходы на содержание аппарата, в том числе заработная плата и компенсации работникам (почти 1,9 млрд руб.), остальное — административно-хозяйственные расходы, включая затраты на арендованные помещения.

На конец февраля в QIWI Банке работали 1,5 тыс. человек, в филиале «Точка-банк» — почти 1,9 тыс. На начало апреля из головного офиса банка было уволено 167 сотрудников, а из филиала «Точка-банк» — более 1 тыс., что сократило ежемесячный фонд оплаты труда на 51,6 млн руб., до 292,2 млн руб., и на 258,8 тыс., до 1,3 млн руб., соответственно, пишет «Коммерсантъ». QIWI Банк на конец февраля имел один филиал («Точка-банк») и представительство (в Таджикистане), а также пять дополнительных офисов на в России.

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Фото:РБК

«Расходы на ликвидацию зависят от расходов, которые банк нес до отзыва лицензии. В составе расходов Киви-банка в настоящее время преобладают расходы на персонал, в том числе на выплату им выходных пособий и сопутствующих налогов — 88%», — сказали газете в АСВ. Затраты будут постепенно сокращаться в связи с увольнением сотрудников, освобождением арендованных для них помещений и тд.

Как пояснил изданию партнер юрфирмы «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, расходы покрываются за счет средств и имущества ликвидируемого банка.

Объем расходов составляет 3% от активов банка, которые на конец февраля оценивались в 68,3 млрд руб., уточняет издание.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка (он занимал 89-е место в России по величине активов). Регулятор заявил, что QIWI Банк был вовлечен в расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом. В марте Центробанк подал иск о принудительной ликвидации QIWI Банка. 10 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск.

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Елена Чернышова
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