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Финансы ,  
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Банк России озвучил подход к страхованию электронных кошельков

Набиуллина: нужно страховать деньги на идентифицированных электронных кошельках
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По предварительным оценкам, целесообразно страховать средства только на тех электронных кошельках, которые прошли идентификацию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас обсуждаем, какие виды электронных кошельков могут быть предметом страхования. По предварительным оценкам, целесообразно застраховать средства на электронных кошельках, которые прошли идентификацию, потому что только в этом случае может быть установлен получатель страховой защиты», — уточнила она.

По словам главы регулятора, объемы средств на таких именных кошельках выше, чем на анонимных.

«Но тем не менее, все равно остатки небольшие. И мы считаем, что общий лимит страхового возмещения как по банкам 1,4 млн рублей он более, чем достаточен для защиты средств клиентов», — заявила Набиуллина.

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Георгий Смирнов, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банк России Эльвира Набиуллина
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