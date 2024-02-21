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ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка
Банк России отозвал лицензию у Киви банка
ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, сообщается на сайте регулятора.
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