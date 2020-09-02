Эксперты нашли у российских банков новую «проблемную зону» из-за пандемии

Кредитные карты в пандемию стали для банков «новой проблемной зоной», выяснили аналитики АКРА. Если до кризиса на кредитки приходился только 1% от суммы реструктурированных долгов россиян, то сейчас их доля подскочила до 12%

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Пандемия коронавируса и кризис изменили характер реструктуризации потребительских долгов: банки стали активнее пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам, следует из обзора рейтингового агентства АКРА, поступившего в РБК. На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд руб., оценила по просьбе РБК директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Чем вызван всплеск реструктуризаций по кредиткам

Начало кризиса стало поводом для запуска масштабных программ поддержки российских заемщиков. С конца марта российские банки начали предлагать клиентам собственные программы реструктуризации или отсрочки по кредитам, а в апреле вступил в силу федеральный закон о кредитных каникулах (106-ФЗ). По данным Банка России, с 20 марта по 26 августа кредитные организации реструктурировали чуть больше 1,6 млн розничных ссуд на 734 млрд руб (.pdf).

В основном россияне просили банки изменить условия погашения потребкредитов, но был значительный рост обращений по поводу кредитных карт, говорит Носова. «Люди, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга», — объясняет она рост реструктуризаций в сегменте карт.