Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Национальная валюта реагирует «на продолжающееся восстановление потребительской активности на основных рынках, восстановление фондовых рынков и цен на нефть», добавляет начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. 26 мая индекс крупнейших компаний США S&P 500 преодолел отметку в 3000 пунктов — на таком уровне индекс торговался 5 марта. Рост показывали и другие крупнейшие индикаторы, в частности NASDAQ Somposite и Dow Jones Industrial Average. Настроения рынка все более оптимистичны, и на этом фоне укрепляются валюты многих развивающихся стран, отмечает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Нефть в понедельник росла в том числе на новостях о том, что новая встреча министров стран ОПЕК+ может пройти уже на этой неделе, поскольку Россия согласилась перенести ее на более ранний срок (об этом сообщило Reuters). Саудовская Аравия, по данным агентства, предлагает продлить максимальные ограничения по добыче сырья до конца года (пока что сокращение добычи до 9,7 млн баррелей в сутки действует только до начала июля).

Аналитики выделяют и внутренние факторы, которые поддерживают рубль:

Ограничение импорта товаров и услуг. «Сейчас у нас очень низкий импорт товаров и услуг. Услуги — это прежде всего поездки в дальнее зарубежье, они практически на нуле», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В России спад, по всей видимости, будет более глубоким и продолжительным в силу продолжающегося роста диагностированных случаев коронавируса и меньшего объема стимулирующих мер (около 3% ВВП против 12% в среднем в развитых странах, по оценке BCG), предполагает Сергей Романчук: это приведет к тому, что выездного туризма «почти не будет», а покупки валюты людьми сократятся по сравнению с обычными годами.

«Сейчас у нас очень низкий импорт товаров и услуг. Услуги — это прежде всего поездки в дальнее зарубежье, они практически на нуле», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В России спад, по всей видимости, будет более глубоким и продолжительным в силу продолжающегося роста диагностированных случаев коронавируса и меньшего объема стимулирующих мер (около 3% ВВП против 12% в среднем в развитых странах, по оценке BCG), предполагает Сергей Романчук: это приведет к тому, что выездного туризма «почти не будет», а покупки валюты людьми сократятся по сравнению с обычными годами. Падение импорта услуг в Россию может составить до $30 млрд в 2020 году, если туризм совсем не возобновится, говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Но, вероятно, определенное восстановление туризма будет наблюдаться с июля, предполагает она, так как некоторые страны уже открывают границы. Для сравнения, в 2019 году импорт услуг составил $99 млрд, по данным ЦБ.

Рост экспорта . «Экономическая активность подавлена, и это в гораздо большей степени сказывается на импорте, нежели на экспорте. С экспортом больших проблем нет, и ряд экспортных позиций даже растут в этом году несмотря на то, что в прошлом роста не было. В первую очередь — сырьевые. Сделка по нефти, понятно, ограничивает экспорт, но не радикально, потому что цены стали покомфортнее», — говорит главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.

. «Экономическая активность подавлена, и это в гораздо большей степени сказывается на импорте, нежели на экспорте. С экспортом больших проблем нет, и ряд экспортных позиций даже растут в этом году несмотря на то, что в прошлом роста не было. В первую очередь — сырьевые. Сделка по нефти, понятно, ограничивает экспорт, но не радикально, потому что цены стали покомфортнее», — говорит главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Снижение дивидендов, ради которых экспортеры могут продавать валютную выручку. Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5-7 руб. Сокращение дивидендных выплат продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец. По сравнению с прошлым годом снижение может составить до $5 млрд, оценивает она.

«Можно прогнозировать, что в ближайшее время рубль с большей вероятностью продолжит умеренное укрепление. При этом укрепление рублевого курса выше уровней 67-68 руб. за доллар в ближайшее время выглядит маловероятным, а в перспективе ближайших двух-трех месяцев ожидаем возвращения рубля к умеренной девальвации», — отмечает Покатович из «БКС Премьер».

Главный экономист Альфа-банк Наталия Орлова ожидает, что к концу года курс доллара будет на уровне 67 руб., значительное укрепление может случиться в третьем квартале. К концу года также пройдут выборы в США, напоминает Орлова: «В зависимости от того, останется ли Дональд Трамп на второй срок или или будет новый президент, геополитическая премия за риск может стать более проявленной в курсе рубля».

Курс доллара снизится до 65 руб., если глобальное восстановление продолжится, говорит Романчук. Летом рубль будет крепким, но ближе к осени его ждет ослабление, считает эксперт.

Что приведет к ослаблению

«Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью», — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40. «Прогноз сильно зависит от карантинных мер, которые снимают очень слабо и неравномерно по России, и это держит импорт, — продолжает Порывай. — В июне мы не ожидаем разворота».

«Ренессанс Капитал» сохраняет базовый прогноз на уровне 76 руб. в среднем за 2020 год, говорит Донец. Она считает, что со смягчением карантинных мер спрос на непродовольственные товары восстановится, а это в свою очередь будет компенсировать влияние на рубль низкого импорта услуг. «Постепенно будет ощущаться снижение добычи нефти, это будет сказываться на объемах экспорта. Этот фактор тоже может несколько ослабить рубль», — отмечает Донец.

Еще один значимый фактор — сокращение валютных интервенций ЦБ. Регулятор признавал, что скупка иностранной валюты нерезидентами и иностранными банками на рынке привела к повышенной волатильности курса рубля. Чтобы сгладить ситуацию, ЦБ начал сам предлагать валюту рынку. В соответствии с бюджетным правилом ЦБ начинает продавать валюту при падении цены на нефть марки Urals ниже $42,4. В текущем кризисе ЦБ начал дополнительные продажи при снижении цены на Urals ниже $25 (продавалась валюта из Фонда национального благосостояния для сделки по покупке правительством Сбербанка). За апрель и начало мая ЦБ и другие участники рынки продали валюту на примерно 240 млрд руб.

«Интервенции ЦБ пока сохраняются на более высоком уровне, так как они рассчитываются по цене на нефть в апреле. Со следующей недели интервенции будут уже считаться по майской нефти, и они снизятся. Это снизит поддержку рубля», — говорит Софья Донец.

Перед ЦБ стоит задача заякорить курс в интервале 70-75 руб. на горизонте нескольких лет, считает Орлова из Альфа-банка. «ЦБ должен будет продолжать снижение процентной ставки, в противном случае Россия, во-первых, столкнется с дополнительным дефляционным давлением из-за эффекта переноса; во-вторых, укрепление курса само по себе может привлекать дополнительный капитал в расчете на курсовой выигрыш», — отмечает она. Наконец, укрепление будет неблагоприятно для бюджета, которому важно получить доходы от курсовой переоценки. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение по ставке, пройдет 19 июня. В рыночные ожидания по курсу рубля уже заложено снижение ставки на 100 б.п., но не больше, отмечает Орлова.

Евгений Надоршин из «ПФ-Капитала» считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля. «Это временная ситуация, я свой прогноз 85 руб. за доллар не менял. Я думаю, что нефть, скорее всего, отскочит и доллар на значениях ниже 70 руб. не задержится», — говорит он. Отскок до 80 руб. может случиться, если начнется вторая волна пандемии или проявятся «крупные последствия» первой волны, предполагает Романчук из Металлинвестбанка. «С другой стороны, все это может быть купировано успешным созданием вакцины», — заключает он.