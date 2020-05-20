Альфа-Банк решил не выплачивать дивиденды в кризис

Альфа-Банк не будет выплачивать дивиденды за 2019 год и направит средства в капитал. Ранее ЦБ из-за кризиса советовал банкам выплачивать дивиденды только при достаточном запасе капитала

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Совет директоров Альфа-банка рекомендовал на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) не выплачивать дивиденды за 2019 год. Об этом говорится в материалах банка.

Руководство банка предложило направить чистую прибыль прошлого года в размере 52 млрд руб. на увеличение капитала и зачислить ее на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

«Совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, а направить прибыль на развитие и поддержание стабильной деятельности банка. Это традиционный подход Альфа-банка — все предыдущие годы мы также направляли значительную часть прибыли на развитие», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Банк, которым владеет «АБ Холдинг» Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Петра Авена, не выплачивал дивиденды и за 2018 год.

В апреле Центральный банк рекомендовал кредитным организациям выплачивать дивиденды только при условии достаточного запаса капитала. Регулятор также советовал назначать ГОСА, на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа — сентябрь 2020 года. Меры, введенные для ограничения распространения COVID-19, создают «объективные трудности в нормальном ведении бизнеса, оценке его будущих перспектив и проведении корпоративных действий», заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

От выплаты дивидендов, как писал РБК, отказались «ЮниКредит», Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург» и МКБ. Крупнейшие банки Сбербанк и ВТБ пока окончательного решения не принимали. Сбербанк, например, планировал направить на дивиденды половину своей прибыли за 2019 год, или 422,5 млрд руб., но на этой неделе глава банка Герман Греф объявил, что окончательное решение будет принято в конце лета. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что понятнее ситуация станет в сентябре.