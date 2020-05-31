Reuters узнал о согласии России перенести встречу ОПЕК+

С предложением провести заседание на неделю раньше выступил глава Минэнерго Алжира. Страны изучают идею продлить ограничения по добыче, действующие в мае-июне, до конца года

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Россия не возражает против того, чтобы следующая встреча ОПЕК+, запланированная на 9-10 июня, состоялась на неделю раньше — 4 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.

Перенести встречу на более ранний срок предложил Алжир, который в этом году председательствует в ОПЕК. Глава Минэнерго страны Мухамед Аркаб заявил, что обсуждал такую возможность с несколькими министрами, сообщало S&P Global Platts. В соответствии с этим предложением позднее в июне пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+ по мониторингу.

Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая. Сделка рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года, снижение добычи нефти составит 9,7 млн барр. в сутки, затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: с июля сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что Саудовская Аравия предлагает продлить сокращение на 9,7 барр. в сутки до конца 2020 года, но ей необходимо заручиться заручиться поддержкой со стороны России. Источник агентства в российской нефтекомпании заявил, что если условия соглашения будут пересмотрены, то нефтяники будут их соблюдать. «Но если со спросом [на нефть] все будет в порядке, мы не видим причин менять условия сделки», — сказал собеседник.