ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года

ЦБ принял решение снизить ставку на фоне падения цен на нефтяном рынке и распространения коронавируса сразу на 0,5 п.п. Волатильность на рынках не привела к разгону инфляции

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Совет директоров Банка России решил снизить ставку сразу на 0,5 п.п., до 5,5%, говорится в сообщении регулятора. На таком уровне стоимость заимствований в последний раз была в 2014 году.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть», — сообщил ЦБ.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк сможет «предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров». Аналитики расценили ее заявление как указание о снижении ставки. Bloomberg 22 апреля сообщил, что опрошенные агентством экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки на 0,25–0,75 п.п., большинство из них склонялись именно к 0,5 п.п. Опрошенные РБК эксперты также ожидали этого. Поводом не снижать ставку могло бы стать резкое ослабление рубля, но он отчасти укрепился и 24 апреля торговался ниже 75 руб., а после новости о снижении ставки доллар даже снизился с 74,7 до 74,4 руб.

Волатильность на рынках не привела к кардинальному разгону цен: в пятницу, 24 апреля, регулятор сообщил, что инфляция в марте увеличилась до 2,5 с 2,3% в феврале. «По предварительным данным на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%», — говорится в сообщении. ЦБ ожидает, что по итогам года инфляция составит 3,8–4,8%, а в дальнейшем будет находиться на уровне 4%.