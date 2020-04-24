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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года

ЦБ принял решение снизить ставку на фоне падения цен на нефтяном рынке и распространения коронавируса сразу на 0,5 п.п. Волатильность на рынках не привела к разгону инфляции
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Совет директоров Банка России решил снизить ставку сразу на 0,5 п.п., до 5,5%, говорится в сообщении регулятора. На таком уровне стоимость заимствований в последний раз была в 2014 году.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть», — сообщил ЦБ.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк сможет «предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров». Аналитики расценили ее заявление как указание о снижении ставки. Bloomberg 22 апреля сообщил, что опрошенные агентством экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки на 0,25–0,75 п.п., большинство из них склонялись именно к 0,5 п.п. Опрошенные РБК эксперты также ожидали этого. Поводом не снижать ставку могло бы стать резкое ослабление рубля, но он отчасти укрепился и 24 апреля торговался ниже 75 руб., а после новости о снижении ставки доллар даже снизился с 74,7 до 74,4 руб.

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса
Финансы

Волатильность на рынках не привела к кардинальному разгону цен: в пятницу, 24 апреля, регулятор сообщил, что инфляция в марте увеличилась до 2,5 с 2,3% в феврале. «По предварительным данным на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%», — говорится в сообщении. ЦБ ожидает, что по итогам года инфляция составит 3,8–4,8%, а в дальнейшем будет находиться на уровне 4%.

Это первое решение ЦБ изменить ставку с начала кризиса. Последнее заседание совета директоров прошло 20 марта, за два дня до него доллар торговался на уровнях более 80 руб., евро — более 90 руб. Центральный банк, несмотря на стремительный обвал рубля, не стал повышать ставку и сохранил ее на уровне 6%. Регулятор посчитал произошедшее ослабление рубля временным проинфляционным фактором.

Набиуллина в начале апреля заявила, что всплеск волатильности на рынках «будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания». Влияние мер по ограничению распространения коронавируса имеет дезинфляционный характер, что в долгосрочном периоде дает ЦБ пространство для снижения ставки, говорила она.

Банк России 24 апреля также пересмотрел свой экономический прогноз. Он ожидает, что ВВП в этом году снизится на 4–6%, а восстановительный рост составит 2,8–4,8% в 2021-м и 1,5–3,5% в 2022 году. «В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до $35 и $45 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно», — отмечает ЦБ. При этом снижение ВВП произойдет во втором квартале, а затем экономическая активность будет постепенно восстанавливаться, считает регулятор.

Регулятор «допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», если ситуация будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ключевая ставка, Центральный банк
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