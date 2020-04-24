ЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля

ЦБ отчитался о продаже на бирже за сутки валюты в рублевом эквиваленте на 23 млрд руб. Это стало рекордным показателем с момента начала продаж валюты, которые стартовали 10 марта

Фото: Александр Щербак / ТАСС

За 22 апреля Центробанк продал на бирже для поддержки курса рубля валюту на сумму (в рублевом эквиваленте) 23 млрд руб. Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятор за 23 апреля.

Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд руб. до 23 млрд руб. Последний результат стал рекордным с момента начала продаж валюты, которые стартовали 10 марта (тогда было продано 3,6 млрд руб.).

Всего к настоящему моменту ЦБ отчитался о продаже на бирже 399,2 млрд руб.

В середине марта курс доллара на Московской бирже вырос за 10 дней почти на 20%, поднявшись 19 марта выше отметки 81,66 руб., одновременно с этим курс евро превысил 89,5 руб. Однако затем курс доллара отступил от достигнутого максимума. В ходе торгов 24 апреля курс доллара колеблется в диапазоне 74,5-75 руб. По данным на 11:40 мск он составлял 74,8417 руб.

В середине апреля ЦБ назвал причиной обвала курса рубля увеличение объемов покупки валюты нерезидентами. По данным регулятора, в марте нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389,4 млрд руб. Это рекордный показатель за последние несколько лет, указал ЦБ. При этом сам ЦБ с 19 марта начал продавать валюту из Фонда национального благосостояния для последующего приобретения правительством пакета акций Сбербанка, что помогло увеличить объемы продажи валюты на рынке.