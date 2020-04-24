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Финансы ,  
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ЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля

ЦБ отчитался о продаже на бирже за сутки валюты в рублевом эквиваленте на 23 млрд руб. Это стало рекордным показателем с момента начала продаж валюты, которые стартовали 10 марта
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,785 +0,02% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽80,430 -0,24% Купить
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

За 22 апреля Центробанк продал на бирже для поддержки курса рубля валюту на сумму (в рублевом эквиваленте) 23 млрд руб. Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятор за 23 апреля.

Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд руб. до 23 млрд руб. Последний результат стал рекордным с момента начала продаж валюты, которые стартовали 10 марта (тогда было продано 3,6 млрд руб.).

Всего к настоящему моменту ЦБ отчитался о продаже на бирже 399,2 млрд руб.

В середине марта курс доллара на Московской бирже вырос за 10 дней почти на 20%, поднявшись 19 марта выше отметки 81,66 руб., одновременно с этим курс евро превысил 89,5 руб. Однако затем курс доллара отступил от достигнутого максимума. В ходе торгов 24 апреля курс доллара колеблется в диапазоне 74,5-75 руб. По данным на 11:40 мск он составлял 74,8417 руб.

В середине апреля ЦБ назвал причиной обвала курса рубля увеличение объемов покупки валюты нерезидентами. По данным регулятора, в марте нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389,4 млрд руб. Это рекордный показатель за последние несколько лет, указал ЦБ. При этом сам ЦБ с 19 марта начал продавать валюту из Фонда национального благосостояния для последующего приобретения правительством пакета акций Сбербанка, что помогло увеличить объемы продажи валюты на рынке.

Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале рубля
Финансы

Министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывший советник президента Сергей Глазьев в интервью телеканалу РБК заявил, что мартовское падение курса рубля после обвала мировых цен на нефть, можно было предотвратить, если бы Банк России «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты».

По мнению Глазьева, падение курса рубля объясняется в первую очередь действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов, и отсутствием противодействия со стороны ЦБ.

Авторы: Евгений Калюков, Владислав Гордеев
Теги: ЦБ, курсы валют
Материалы по теме
Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале рубля
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Финансы
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