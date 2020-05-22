Набиуллина не увидела повода для внепланового снижения ключевой ставки

ЦБ не видит обстоятельств для внепланового снижения ключевой ставки в мае, сообщила Эльвира Набиуллина. В последний раз ЦБ использовал такую возможность в 2014 году, но, наоборот, резко повысил ключевую ставку

Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости)

Сейчас нет обстоятельств для проведения внепланового заседания совета директоров Банка России, чтобы принять решение о ключевой ставке, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о том, возможно ли внеплановое снижение ставки.

«На наш взгляд, плановое принятие решений на советах директоров, график которых объявлен на год вперед, — это один из элементов предсказуемости нашей политики, и внеплановые заседания, конечно, могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках», — сказала глава Банка России. ЦБ не видел таких обстоятельств в марте и не видит сейчас, «ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу», отметила Набиуллина, добавив, что месяц, оставшийся до следующего заседания совета директоров, «наверное, не такой уж большой срок».

Следующее заседание назначено на 19 июня. ЦБ проводит заседания совета директоров, на которых принимаются решения об изменении ключевой ставки, по запланированному графику. После опорных заседаний также проводится пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. С началом кризиса, вызванного распространением коронавируса, ЦБ начал проводить такие конференции еженедельно и после каждого заседания совета директоров. По мере стабилизации в мае ситуации пресс-конференции стали проводиться каждые две недели. Внепланового решения по ставке регулятор не принимал с 2014 года, когда повысил ее с 10,5 до 17%.