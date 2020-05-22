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Набиуллина не увидела повода для внепланового снижения ключевой ставки

ЦБ не видит обстоятельств для внепланового снижения ключевой ставки в мае, сообщила Эльвира Набиуллина. В последний раз ЦБ использовал такую возможность в 2014 году, но, наоборот, резко повысил ключевую ставку
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости)

Сейчас нет обстоятельств для проведения внепланового заседания совета директоров Банка России, чтобы принять решение о ключевой ставке, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о том, возможно ли внеплановое снижение ставки.

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года
Финансы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«На наш взгляд, плановое принятие решений на советах директоров, график которых объявлен на год вперед, — это один из элементов предсказуемости нашей политики, и внеплановые заседания, конечно, могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках», — сказала глава Банка России. ЦБ не видел таких обстоятельств в марте и не видит сейчас, «ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу», отметила Набиуллина, добавив, что месяц, оставшийся до следующего заседания совета директоров, «наверное, не такой уж большой срок».

Следующее заседание назначено на 19 июня. ЦБ проводит заседания совета директоров, на которых принимаются решения об изменении ключевой ставки, по запланированному графику. После опорных заседаний также проводится пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. С началом кризиса, вызванного распространением коронавируса, ЦБ начал проводить такие конференции еженедельно и после каждого заседания совета директоров. По мере стабилизации в мае ситуации пресс-конференции стали проводиться каждые две недели. Внепланового решения по ставке регулятор не принимал с 2014 года, когда повысил ее с 10,5 до 17%.

Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Последнее решение ЦБ по ставке было принято 24 апреля, тогда ЦБ снизил ставку сразу на 0,5 п.п., до 5,5%. Меры по ограничению распространения коронавируса негативно отражаются на экономической активности и создают значительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, отмечал регулятор. Позднее Набиуллина допустила, что в июне ЦБ может пойти на снижение ставки сразу на 100 п.п.

На этой неделе директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов написал в своем Telegram-канале, что на рынке приобрело популярность мнение о том, что «ЦБ не имеет смысла тянуть до июня и надо снижать ставку уже сейчас». «Мы не исключаем полностью такой сценарий, но считаем его все-таки маловероятным. Слишком радикально улучшается конъюнктура глобальных рынков», — отмечал он. В пятницу, 22 мая, ЦБ объявил о назначении Тремасова главой департамента кредитно-денежной политики.

ЦБ назначил нового главу департамента монетарной политики
Финансы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Набиуллина подтвердила вероятность серьезного снижения ставки (а не на 0,25–0,5 п.п.). «Вариант снижения на 1 п.п. на столе, вероятность по-прежнему меньше 100%», — сказала она. Регулятор, по ее словам, допускает снижение инфляции ниже 4% в течение года и пока привержен своему прогнозу, который предполагает рост годовой инфляции на уровне 3,8–4,8%. Пик инфляции будет «где-то летом», сказала глава ЦБ.

«Но, безусловно, есть еще большая неопределенность в том, как будет дальше развиваться ситуация. В будущем мы видим превалирование дезинфляционных факторов, но при этом надо учитывать и тот рост цен, который уже случился», — отметила Набиуллина, добавив, что без проведения мягкой ДКП инфляция в 2021 и 2022 годах могла бы остаться на уровне ниже таргета ЦБ в 4%.

Необходимости снижения ключевой ставки ниже уровня инфляции пока нет. Ранее реализацию такого сценария в течение 2020 года предсказывали аналитики Citi. «Мы траекторию ставок и уровень ставок определяем исходя из того, чтобы достигать нашей цели по инфляции около 4%. Совет директоров в обозримом будущем не видит необходимости перехода к отрицательным реальным ставкам в базовом сценарии», — сказала Набиуллина.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ЦБ, Эльвира Набиуллина
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