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Финансы ,  
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ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

В марте нерезиденты и частные иностранные банки купили иностранной валюты на рекордные 400 млрд руб., что обвалило рубль. ЦБ пришлось предлагать валюту рынку, чтобы сгладить эффект, его поддержали крупнейшие банки
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В марте на валютном рынке нерезиденты и дочерние иностранные банки существенно нарастили покупки иностранной валюты, что привело к резкому росту волатильности курса рубля, говорится в докладе Центрального банка «Обзор финансовых рисков».

За весь месяц нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389,4 млрд руб. Это рекордный показатель за последние несколько лет, иностранные инвесторы не покупали такие объемы иностранной валюты и в 2014 году, тогда показатель был на уровне 350 млрд руб.

«Наблюдаемое поведение нерезидентов объясняется возросшей волатильностью рубля, а также общей тенденцией ослабления валют [развивающихся] стран EME на фоне замедления роста мировой экономики и избыточного предложения на нефтяном рынке», — говорится в докладе ЦБ.

Банк России, чтобы снизить волатильность нацвалюты начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков. Например, 10 марта чистые дневные покупки иностранной валюты превысили 82,2 млрд руб.

«Несмотря на то что объем продаж иностранной валюты со стороны Банка России был существенно ниже суммы нетто-покупок иностранных инвесторов, тем не менее своевременное анонсирование Банком России запуска механизма продаж вселило уверенность локальным участникам рынка в предоставлении Банком России иностранной валюты на рынке на регулярной основе», — говорится в докладе. Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.

Материал дополняется.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Центральный банк, валютный рынок
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