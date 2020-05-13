Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13:59
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Политика, 20:25 Володин предложил Мурашко снять маску на выступлении в Госдуме Политика, 20:17 ЕС расширил список аэропортов России с риском заражения COVID-19 Общество, 20:08 СНБО Украины предложил Зеленскому продлить санкции против «ВКонтакте» Политика, 20:04 Страны Европы и Азии начали снимать введенные из-за пандемии ограничения Политика, 20:03 СМИ узнали о согласовании «Зенитом» нового контракта с Семаком Спорт, 19:44 В 2020 году женщины стали интересоваться биткоином на 43% больше Крипто, 19:34 Минобрнауки предложило провести ЕГЭ в этом году дистанционно Общество, 19:33 Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле Финансы, 19:31 В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко Бизнес, 19:29 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:19 Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком Финансы, 19:05 Курс доллара вырос до ₽74 впервые с 8 мая Quote, 19:05 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 мая Общество, 19:02
Финансы ,  
0 

Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

В апреле нерезиденты и дочерние иностранные банки купили иностранную валюту на 109 млрд руб. Это в три раза меньше покупок в марте, но все равно существенный для рынка объем, сообщил ЦБ
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Нерезиденты и «дочки» иностранных банков продолжили скупать валюту в апреле, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», который подготовил Центробанк. В прошлом месяце они купили валюту на 108,9 млрд руб., что является «существенным», по оценке ЦБ, объемом.

Тем не менее апрельские покупки валюты нерезидентами по объему примерно в три раза меньше покупок, сделанных в марте, когда нерезиденты на фоне бегства инвесторов из рынков развивающихся стран купили иностранной валюты на биржевых торгах на рекордные с 2014 года 389,4 млрд руб. Это привело к резкому ослаблению рубля.

ЦБ в марте начал продавать валюту в рамках бюджетного правила, которое предусматривает продажи из Фонда национального благосостояния при снижении цены нефти Urals ниже $42,4 за баррель. Регулятор также ввел новый механизм продажи валюты, полученной от сделки по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка, — для таких операций ценой отсечения стали $25 за баррель. Правительство оплатило акции Сбербанка также деньгами из ФНБ.

ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В сумме за период с 10 марта, когда начался обвал рубля, по 8 апреля ЦБ продал валюты на 100 млрд руб. меньше, чем купили нерезиденты (245 млрд руб. против 354 млрд руб.). Но уже за апрель операции по продаже валюты Банком России несколько превысили совокупные покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками, сказано в обзоре ЦБ (точную цифру регулятор не приводит). Кроме того, предложение валюты в апреле формировали нефинансовые организации и банки, в совокупности продавшие валюты более чем на 140 млрд руб.

На рынке валютных свопов в апреле нерезиденты продолжили наращивать длинную позицию по валюте. К концу месяца совокупная нетто-позиция этих участников рынка достигала $8 млрд, что является рекордным показателем за последние несколько лет, говорится в обзоре.

Нефинансовые компании и физические лица в период марта—апреля в отличие от кризисов 2008–2009 годов и 2014–2015 годов «существенно» не меняли свое поведение, отметил ЦБ.

В апреле также возобновились аукционы Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), приостановленные в марте из-за повышенной волатильности. Минфин разместил бумаги на 338,7 млрд руб.: спрос сформировали крупнейшие системно значимые банки (купили 42,2% выпусков на 142,9 млрд руб.) и нерезиденты (128,4 млрд руб., или 37,9%). На этом фоне доходности ОФЗ снизились и достигли уровня февральского минимума.

Автор: Павел Казарновский
Теги: нерезиденты, валютный рынок
Материалы по теме
ЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Экономика
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter