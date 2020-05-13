Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле

В апреле нерезиденты и дочерние иностранные банки купили иностранную валюту на 109 млрд руб. Это в три раза меньше покупок в марте, но все равно существенный для рынка объем, сообщил ЦБ

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Нерезиденты и «дочки» иностранных банков продолжили скупать валюту в апреле, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», который подготовил Центробанк. В прошлом месяце они купили валюту на 108,9 млрд руб., что является «существенным», по оценке ЦБ, объемом.

Тем не менее апрельские покупки валюты нерезидентами по объему примерно в три раза меньше покупок, сделанных в марте, когда нерезиденты на фоне бегства инвесторов из рынков развивающихся стран купили иностранной валюты на биржевых торгах на рекордные с 2014 года 389,4 млрд руб. Это привело к резкому ослаблению рубля.

ЦБ в марте начал продавать валюту в рамках бюджетного правила, которое предусматривает продажи из Фонда национального благосостояния при снижении цены нефти Urals ниже $42,4 за баррель. Регулятор также ввел новый механизм продажи валюты, полученной от сделки по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка, — для таких операций ценой отсечения стали $25 за баррель. Правительство оплатило акции Сбербанка также деньгами из ФНБ.

В сумме за период с 10 марта, когда начался обвал рубля, по 8 апреля ЦБ продал валюты на 100 млрд руб. меньше, чем купили нерезиденты (245 млрд руб. против 354 млрд руб.). Но уже за апрель операции по продаже валюты Банком России несколько превысили совокупные покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками, сказано в обзоре ЦБ (точную цифру регулятор не приводит). Кроме того, предложение валюты в апреле формировали нефинансовые организации и банки, в совокупности продавшие валюты более чем на 140 млрд руб.