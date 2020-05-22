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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Наиболее вероятный сценарий развития пандемии в России — режим колебаний, когда экономика будет то закрываться на карантин, то открываться, считают эксперты BCG. Так может продолжаться до появления вакцины против коронавируса
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. К такому выводу пришли эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), их обзор есть у РБК.

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий:

  • «Отскок» (-4–6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
  • «Критический спад» (-10–15% ВВП): кризис затягивается, промышленное производство останавливается, начинается масштабный кризис ликвидности в экономике.
  • «Вторые 90-е»: маловероятный сценарий многолетней рецессии мировой экономики (эксперты BCG не видят для него предпосылок).

Управлять циклами карантинов

При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет на 7–10%, следует из обзора BCG. Это много — министр финансов Антон Силуанов считает, что падение ВВП составит 5%, примерно такого же прогноза придерживается ЦБ (4-6%).

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Экономика
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Всплески заболеваемости возможны до конца 2021 года, поскольку вакцину от коронавируса выпустят не раньше конца 2020 года, считают в BCG. После первой волны пандемии в мире может последовать вторая, предупредила 20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В Китае после обнаружения нескольких новых случаев бессимптомного заражения коронавирусом возник риск второй волны инфекции.

Основным последствием реализации такого сценария будет волна банкротств в малом и среднем бизнесе, считает BCG. В этом сценарии правительство будет открывать и закрывать экономику в зависимости от уровня заболеваемости. «Пандемия быстро не отступит. <...> Мы должны учиться жить и работать в режиме «тяни-толкай», с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора», — отметил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.

Эксперты BCG дают несколько рекомендаций властям, как оптимизировать этот процесс. Во-первых, после окончания карантина нужно продолжать расширять мощности медицинских учреждений. Во-вторых, нужно сделать карантин более предсказуемым и коротким, а во время карантина включать решительные меры поддержки экономики.

Наращивать поддержку

Если карантины будут достаточно короткими (меньше 25% совокупного периода пандемии), государству дешевле субсидировать зарплаты в этот период, чтобы людей не увольняли, чем поддерживать резко увеличившееся количество безработных, отмечает BCG.

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Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Для предотвращения структурного кризиса правительству предстоит наращивать объемы поддержки экономики, считают в BCG. Сейчас объем заявленных мер в России оценивается примерно в 3% ВВП (включая госгарантии и налоговые отсрочки для бизнеса) — против 12% ВВП в среднем в развитых странах.

Перечень российских мер и объем поддержки постепенно растут, но скорость, с которой выделяемые средства доходят до получателя, остается крайне низкой, констатируют эксперты. Господдержку пока смогли получить только 10% предприятий, предприниматели жалуются на бюрократию и отказы банков, показал недавний опрос ЦСР.

Резерв для увеличения помощи экономике — это Фонд национального благосостояния (ФНБ) с 8,4 трлн руб. Действующее законодательство требует от ФНБ только покрытия недополученных нефтегазовых доходов (относительно цены в $42,4 за баррель) — на это уйдет 1,5 трлн руб. в 2020 году, говорил Силуанов в интервью «Ведомостям». Но в BCG считают, что регулирование можно изменить и разрешить тратить ФНБ также на поддержку бизнеса и занятости в течение года.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: BCG, карантин, кризис
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