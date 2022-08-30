«Газпром» подтвердил остановку прокачки газа по Nord Stream до 3 сентября

С 31 августа по 3 сентября прокачка газа по «Северному потоку» будет приостановлена в связи с профилактическими работами на компрессорной станции «Портовая», сообщил «Газпром». Остановка транспорта значится как запланированная

Фото: Bodo Marks / dpa / Global Look Press

Прокачку газа по трубопроводу «Северный поток-1» приостановят с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября, следует из уведомления «Газпрома» на платформе Seeburger.

Причиной остановки компания называет профилактические работы на газопоршневой установке (ГПУ) № 24 на компрессорной станции «Портовая». Эта приостановка транспортировки газа по «Северному потоку» значится как запланированная.

После сообщения о временном прекращении прокачки газа акции «Газпрома» выросли в цене на 5% — если на начало открытия торгов они стоили 191,21 руб., то на 17:42 их цена составила 201,42 руб.

«Газпром» анонсировал приостановку поставок газа по «Северному потоку» на три дня еще 19 августа. Причиной компания называла ремонт единственной рабочей турбины Trent 60, который будут проводить вместе со специалистами Siemens. «Газпром» пообещал после работ, если не обнаружатся технические неисправности двигателя, возобновить поставки до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Этот объем составляет лишь 20% от мощности газопровода, до такого уровня «Газпром» сократил поставки в конце июля. Это связано с отсутствием турбины, которая после ремонта застряла в Канаде из-за санкций этой страны в отношении России. На Западе решение «Газпрома» снизить прокачку назвали политическим, а не техническим.

Позже Канада согласилась доставить турбину в Россию через ФРГ. Однако в «Газпроме» заявили, что решение Оттавы отправить двигатель вместо России в Германию без согласия российской стороны не соответствует условиям контракта с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) на ремонт турбин. Российская компания опасается, что передачу агрегата сочтут нарушением действующих ограничений.