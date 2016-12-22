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Минфин рассказал о механизмах привлечь 8 трлн руб. инвестиций
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Минфин рассказал о механизмах привлечь 8 трлн руб. инвестиций
План Белоусова, 00:02
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Минфин рассказал о механизмах привлечь 8 трлн руб. инвестиций
В Минфине рассказали, как будут привлекать частный крупный бизнес инвестировать в экономику с помощью новых соглашений о защите капиталовложений. Сами компании надеются на дополнительные гарантии и преференции
Министр финансов России Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство финансов, разработавшее законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России, объяснило, каким образом оно рассчитывает привлечь триллионы рублей частных инвестиций в российскую экономику в предстоящие шесть лет. Это нужно для реализации задачи, которую поставил президент Владимир Путин, по увеличению доли инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% (с нынешних 21% ВВП).

Стабилизационная оговорка

Как рассказал в четверг, 30 августа, журналистам замминистра финансов Андрей Иванов, для этого потребуются дополнительные инвестиции в 21 трлн руб. в 2019–2024 годах. Один из способов — новая модель инвестиционных проектов, когда бизнес на основе «свободного волеизъявления» будет заключать с государством соглашения о защите и поощрении (поддержке) капиталовложений. Это компромисс, к которому пришли Минфин, крупный бизнес и помощник президента Андрей Белоусов, ранее предложивший изымать у металлургических и химических компаний конъюнктурные «сверхдоходы» на сотни миллиардов рублей для финансирования инвестиционных задач государства.

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«Если прикинуть, что CAPEX [капитальные затраты] составляют порядка 70% от инвестиционного проекта, то 10–15–20% собственных средств, которые нам необходимо привлечь, можно оценить примерно в 8 трлн руб. за шесть лет. Мы считаем, что эта задача подъемная [привлечь в основной капитал эти 8 трлн]», — рассказал Иванов. «Мы в Минфине и в экономическом блоке правительства не преследуем в отношении новых проектов фискальных задач. <…> Основная наша задача — создать такие условия, при которых инвестору было бы выгодно оборачивать капитал в Российской Федерации», — подчеркнул он.

Иванов подчеркивает, что принципиальное отличие предложенного механизма от всех предыдущих попыток властей стимулировать корпорации инвестировать — в «стабилизационной оговорке», которая не просто обещает инвесторам неизменность регуляторных и фискальных условий на весь период реализации проекта (это шесть или 12 лет в зависимости от объема вложений), но гарантирует юридическую (судебную) защиту капиталовложений. В соглашениях будет прописано обязательство правительства компенсировать убытки инвесторов в случае ухудшения условий реализации проекта.

Согласно закону «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», принятому еще в 1998 году, права субъектов инвестиционной деятельности, с которыми заключаются госконтракты, являются стабильными и сохраняют свою силу на весь срок их действия. «Но де-факто стабильных условий инвестор не получает», — говорилось в майском докладе бизнес-омбудсмена президенту. Теперь в инвестиционных соглашениях, на которые рассчитывает Минфин, предполагается, что бюджет выступит в качестве гаранта: если условия будут нарушены, бюджет компенсирует инвесторам ущерб от изменения условий. «Это будет очень важно и для иностранных инвесторов, в частности азиатских», — говорит Иванов. Согласно текущей версии законопроекта (есть у РБК), инвестором, чьи вложения подлежат защите, может выступать российское юрлицо с иностранным капиталом.

Приоритетная господдержка

Другими ключевыми элементами предложения Минфина являются принцип приоритетной возможности для таких проектов получить господдержку и механизм возмещения затрат на создание инфраструктуры в объеме налогов, уплачиваемых инвестором в рамках проекта. Кроме того, возможен долгосрочный государственный заказ «для формирования первичного спроса на уникальную продукцию проекта», следует из презентации Минфина, которую видел РБК. При этом о налоговых льготах речи не идет: за счет последующего возмещения уплаченных налогов будет происходить опережающее финансирование инфраструктуры, то есть де-факто государство как партнер таким образом частично профинансирует инфраструктуру проекта.

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Источник в одной из компаний списка Белоусова сообщил РБК, что бизнес, в частности, предложил Минфину дополнить законопроект предоставлением налоговых вычетов (льгот по налогу на имущество на несколько лет от суммы введенных объектов, налоговый вычет по налогу на прибыль в размере стоимости инвестиций) и беспроцентных госзаймов.

Сейчас РСПП формирует перечень проектов по трем группам: уже объявленные, но подвисшие проекты самих компаний; новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина; инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний, реализуются на принципах государственно-частного партнерства). По словам источника РБК в одной из компаний, четвертую группу (мегапроекты) определит государство.

«Еще в процессе работы над СПИКами (специальный инвестиционный контракт. — РБК) мы сформировали портфель из 407 проектов с более 30 трлн руб. заявленных инвестиций в основной капитал. Даже если половина из того, о чем ведем переговоры, будет реализована, мы выполним президентскую задачу», — говорит Иванов.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Старые новые проекты

Многие компании, по данным РБК, уже представили свои пилотные проекты в Минфин и РСПП. Они не раскрывают, какие именно проекты включили в список, есть ли среди них новые и направленные на развитие инфраструктуры общественного пользования. «У нас и так много инвестпроектов на ближайшие годы, в том числе и экологические, их и обоснуем», — сказал источник РБК в одной из компаний списка.

Из перечисленных в списке Белоусова компаний обширные инвестпрограммы, включающие экологические проекты, заявлены «Норникелем» (до 2023 года намерен инвестировать около 1 трлн руб., в том числе $2,5 млрд в «Серный проект» и 40 млрд руб. — в модернизацию Норильской обогатительной фабрики) и «Сибуром» (в 2018 году план капзатрат — 170 млрд руб.). Кроме того, «Мечелу» нужно достроить железную дорогу к Эльгинскому угольному месторождению (инвестиции на 2017–2019 годы оценивались более чем в 15 млрд руб.).

В целом предложенные Минфином меры — адекватные, почти как в ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития. — РБК), считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Тем более что не все инвестпроекты будут предложены государством: часть бизнес делает самостоятельно по собственной инициативе, говорит эксперт. По его мнению, дополнительно Минфин мог бы предусмотреть, например, субсидирование ставки, как в авиапроме и сельском хозяйстве, но для отдельных масштабных проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Как все развивалось

9 августа стало известно о письме помощника президента Андрея Белоусова Владимиру Путину с предложением изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов металлургов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год. Деньги, как объяснил он, нужны для выполнения майских указов. Его предложение одобрил президент, поставив резолюцию «Согласен».

В этот же день инициативу Белоусова раскритиковал владелец НЛМК и президент ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейших производителей металлургической продукции в России, Владимир Лисин. Он высмеял идею, рассказав анекдот про зайца. В ответ Белоусов заявил: «Делиться надо». Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) написал письмо премьеру Дмитрию Медведеву и руководителям профильных министерств, в котором указал, что инициатива Белоусова не способствует повышению конкурентоспособности и негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

В публичную дискуссию вступил и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, заявив, что его компания будет вынуждена сократить инвестпрограмму в случае увеличения налогового давления на бизнес. В ответ на поток критики в адрес идеи изъятий Белоусов пригласил глав компаний, попавших в его список, на встречу.

Правительство и министерства, включая Минфин и Минпромторг, заняли позицию бизнеса, предложив сменить повестку дискуссии на более положительную: как реинвестировать сверхприбыли в экономику.

На встрече 24 августа Белоусов заверил бизнес, что увеличения налоговой нагрузки не будет, и предложил компаниям инвестировать в проекты в области инфраструктуры, экологии и цифровизации (совпадают с тремя нацпроектами из майского указа Владимира Путина: «Экология», «Цифровая экономика», а также развитие инфраструктуры).

Уже в начале следующей недели Минфин представил компаниям законопроект об участии бизнеса в инвестпроектах для реализации майского указа президента. Ведомство предложило заморозить для компаний почти все регуляторные изменения и гарантировать возврат денег через налоги.

Кремль за все это время так и не сформировал свою позицию по плану Белоусова, и Путин не планирует обсуждать его с владельцами компаний на специальных встречах, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова.
Теги: Андрей Белоусов , Минфин , Андрей Иванов , инвестиции
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