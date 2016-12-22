Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо»

Помощник президента Андрей Белоусов объяснил суть своего предложения изъять сверхдоходы металлургических и химических компаний и рассказал о «главном законе капитализма»

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Изъять часть дополнительных доходов у сырьевых экспортеров «целесообразно», так как они получили их от не зависящих от них макроэкономических факторов, рассказал «Ведомостям» автор предложения помощник президента Андрей Белоусов.

Он ответил и критикам своего предложения. «Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «делиться надо», — подчеркнул Белоусов.

Накануне, 9 августа, председатель совета директоров группы НЛМК и ее основной владелец Владимир Лисин в разговоре с РБК назвал предложение Белоусова «поощрением неэффективности», так как с уменьшением рентабельности уменьшится и количество налогов, которые заплатят компании. Позднее на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение Белоусова Лисин рассказал анекдот про зайца, который открыл обменник и менял рубль на рубль 20 копеек. Анекдот кончался фразой: «Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато, какие обороты!».

О предложении Белоусова изъять у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» 513,7 млрд руб. «сверходоходов» стало известно в четверг. В распоряжении РБК оказалось письмо Белоусова президенту Владимиру Путину, в котором он объяснил, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре металлурги заработали более 1,5 трлн руб. по EBITDA, при том что налоговая нагрузка в этой отрасли меньше, чем в нефтегазовой, — 7 против 28%. В связи с этим он предложил изъять у них часть сверхдоходов «с учетом санкционных ограничений, а также необходимости сохранения инвестиционных возможностей».

В письме был представлен список из 14 компаний, среди которых есть Evraz, ММК, НЛМК. Основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 млрд руб.), АЛРОСА (67,28 млрд руб.) и «Сибур» (65,23 млрд руб.).

«Ведомостям» Белоусов пояснил, что сейчас для нефтяников существует механизм изъятия дохода с помощью формул экспортной пошлины и НДПИ, для остальных сырьевых компаний предусмотрен только налог на прибыль. «Он [механизм] должен быть увязан с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры (как рост, так и снижение цен на продукцию) и, обязательно, инвестициями компаний в собственное производство, в том числе в наилучшие доступные технологии, позволяющие повышать экологичность производства», — рассказал Белоусов. Он добавил, что речь идет не об изъятии 500 млрд руб., а проработке механизма.

В пятницу, 10 августа, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путину поступило такое предложение Белоусова. Президент с ним пока не согласился, но поручил проработать его в правительстве.​ Источники РБК позднее рассказали, что Минпромторг уже обсудил предложение с бизнесом. Причем чиновники на совещании сообщили, что список может быть расширен.