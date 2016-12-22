Минфин предложил механизм участия бизнеса в плане Белоусова

Минфин разработал законопроект об участии бизнеса в инвестпроектах для реализации майского указа президента. Ведомство предложило заморозить для компаний почти все регуляторные изменения и гарантировать возврат денег через налоги

Министр финансов РФ Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита от изменений

В продолжение проработки идеи помощника президента Андрея Белоусова о перенаправлении сверхдоходов крупного бизнеса на финансирование госпроектов Минфин предложил механизм привлечения в них крупного бизнеса. Ведомство разработало и направило в РСПП проект закона ​«О защите и поощрении капиталовложений в России», сообщили РБК три источника, близких к РСПП и крупным компаниям. Согласно копии документа (есть у РБК) Минфин предлагает гарантировать компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги.

Представители Минфина и РСПП от комментариев отказались.

Взаимные обязательства участников инвестпроектов Минфин предложил прописать в «соглашениях о защите и поощрении капиталовложений». Они будут заключаться между правительством и инвесторами в отношении проектов с бюджетом не менее 10 млрд руб., из которых на долю собственных средств инвестора будет приходиться не меньше 3 млрд руб.

Законопроект исключает возможность заключения таких соглашений с офшорами.

Спор о 500 млрд руб.

Белоусов ранее предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. На встрече с владельцами и руководителями этих компаний в пятницу, 24 августа, он предложил компаниям вкладывать дополнительные доходы в российскую экономику. В Минфине и РСПП на этой неделе прошли совещания по вопросу отбора общественно важных инвестпроектов и условий, на которых к ним подключится крупный бизнес, в том числе компании из списка Белоусова. Они до конца августа должны прислать перечень их проектов, а специально созданная при РСПП рабочая группа составит свой список к середине октября.

От рыбы до ИТ В законопроекте Минфина сферы реализации проектов простираются от сельского хозяйства и рыболовства до деятельности в области информации и связи, в том числе предполагающих производство продукции двойного назначения. Из проектов по добыче полезных ископаемых исключены проекты по добыче нефти и природного газа. Как сообщал РБК, инвестпроекты структурировали в четыре группы: уже объявленные, но подвисшие проекты самих компаний и новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина, инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства) и мегапроекты. К последним относятся проекты в основном в сфере транспортно-логистической инфраструктуры. Например, реализация проекта строительства высокоскоростных магистралей Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск, уточнил источник РБК. Первые три группы названы приоритетными, а перечень мегапроектов пока не определен, сообщили РБК источники. Сейчас РСПП формирует перечень проектов по первым трем группам от компаний. В формах представления предложений для рассмотрения рабочей группой (с ними ознакомился РБК) необходимо указать, каким приоритетам из майского указа президента соответствует проект, его экономику, требуемые меры поддержки и потребность в дополнительных инвестициях. В формах требуется указать три группы проектов. По словам источника РБК в одной из компаний, четвертую группу (мегапроекты) определит государство. Но окончательное решение об участии в том или ином проекте останется за компанией, говорили источники РБК, близкие к участникам совещания в РСПП.

Новые условия

На срок действия соглашений для его участников со стороны бизнеса замораживаются почти все регуляторные изменения, в том числе акты, принятые на основании международных договоров. Это касается обязательных платежей, лицензирования и сертификации, использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды, таможенных правил, которые потенциально ухудшают условия реализации проекта. Также участники соглашений будут защищены от изменений налогов и сборов, тарифов страховых взносов, пересмотра налоговых льгот.

Заморозка законодательных изменений не затронет те из них, которые принимаются для защиты основ конституционного строя, конституционных прав граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Специальным пунктом в соглашениях с инвесторами по проектам в области строительства транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры для общественного пользования Минфин предусмотрел механизм последующего возмещения затрат инвестора из бюджета за счет возвратного налогового финансирования.

Механизм возвратного налогового финансирования (tax increment financing) предусматривает возврат из бюджета в виде субсидий на строительство инфраструктуры поступивших налоговых доходов в процессе реализации проекта.

Это условие может быть добавлено по соглашению сторон, говорится в законопроекте.

Старая идея

Идея гарантировать бизнесу стабильные условия не новая, Минфин предлагал реализовать ее в доработанном варианте специальных инвестиционных контрактов (СПИК), но столкнулся с критикой Минэкономразвития, которое сочло, что льготы чрезмерны, говорит источник РБК, близкий к Минфину. Год назад на обсуждениях условий СПИК с бизнесом стало понятно, что для них неизменность регуляторного режима важнее, чем даже налоговая ставка, пояснил собеседник РБК. Поэтому ведомство и включило этот параметр в новый законопроект, добавил он.

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений будут заключаться сроком на шесть лет, если в проект планируется вложить до 30 млрд руб., и сроком на 12 лет, если объем инвестиций превышает 30 млрд руб. Срок его действия может быть продлен на следующие шесть лет, если инвестор реинвестирует полученные от реализации этого проекта доходы в другие проекты на территории России, говорится в законопроекте.

Согласно документу в случае необеспечения стабильности условий реализации проекта государство компенсирует инвестору понесенные из-за этого убытки. Минфин должен до 3 сентября направить этот законопроект на межведомственное согласование, сообщили источники РБК.

Источники РБК в компаниях, знакомые с содержанием законопроекта Минфина, отмечают его «общий вид». «Детали будут добавляться», — убежден один из источников в компании из списка Белоусова.

Один из собеседников РБК отметил, что при принятии решения о реализации проекта в компании руководствуются в первую очередь перспективами расширения рынков сбыта, а не налоговыми льготами. Чтобы дать стимул бизнесу развиваться, надо принять меры по стимулированию спроса, подчеркнул он.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов полагает, что законопроект в таком виде «дает бизнесу сигнал, что дополнительных сборов не будет, а к тем, кто не развивается, могут быть вопросы». Это попытка убедить рынок, что правила игры неизменны, заключил эксперт.