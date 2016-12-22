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«Северсталь» сократит инвестпрограмму после ввода налога на сверхдоходы
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«Северсталь» сократит инвестпрограмму после ввода налога на сверхдоходы
Экономика, 15:31
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«Северсталь» сократит инвестпрограмму после ввода налога на сверхдоходы
Если правительство одобрит введение «налога на сверхдоходы» металлургических компаний, то «Северсталь» пересмотрит свою инвестиционную программу и сократит ее. Ранее компания объявляла о намерении удвоить ее в ближайшие годы
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

«Северсталь» откажется от своих планов по увеличению инвестиционной программы и пойдет на ее сокращение в случае введения налога на сверхдоходы металлургических компаний. Об этом говорится в письме владельца корпорации Алексея Мордашова министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть у РБК).

Основной акционер металлургической компании в своем обращении к главе ведомства указывает, что за последнее десятилетие инвестиции «Северстали» составили более 300 млрд руб., а всей отрасли в целом — более 1,5 трлн руб. Он подчеркивает, что невозможно сопоставлять структуры доходов и платежей в бюджет компаний черной металлургии с доходами и платежами в бюджет нефтедобывающих компаний.

«Так как нефтяники используют месторождения, которые являются общенациональным достоянием, и при этом роль добавленной стоимости в нефтедобыче относительно невелика. Отсюда и значительный размер их платежей в бюджет», — отмечает Мордашов.

Он пояснил, что совсем другая ситуация с его отраслью: в структуре доходов черной металлургии, замечает он, основная часть — добавленная стоимость, которая обеспечивается повышением производительности труда в результате модернизации и автоматизации производства с использованием новых технологий, обеспечивающих снижение издержек.

В письме Мордашова отмечается, что предложения по усреднению показателей EBITDA металлургических компаний к средневзвешенной рентабельности по EBITDA компаний нефтегазовой отрасли (22% в 2017 году) лишит металлургические компании мотивации к улучшению деятельности и станет поощрять компании, которые имеют низкорентабельные заграничные активы.

«Предлагаемые меры по изъятию сверхдоходов приведут к тому, что исчезнут стимулы совершенствования производства, повышения производительности труда, а также резко сократятся средства на модернизацию производства, использование новейших технологий, в том числе блокчейна, разработку и внедрение новых марок стали и инновационных продуктов», — говорится в письме.

Мордашов попросил Мантурова воздержаться от принятия предложений по налогам на сверхдоходы, потому что, по его словам, это приведет к ущербу не только черной металлургии, но и российской экономики в целом.

«В результате введения этих мер ни о каком росте в черной металлургии, да и вообще в нашей экономике, говорить не придется», — предупредил Мордашов.

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес

Ввести налог на сверхдоходы металлургов предложил на минувшей неделе помощник президента Андрей Белоусов. В своем письме Владимиру Путину, которое оказалось в распоряжении РБК, он отметил, что у металлургических компаний, производителей удобрений и «Сибура» необходимо изъять 513,7 млрд руб. Он пояснил, что в прошлом году благодаря рыночной конъюнктуре они заработали более 1,5 трлн руб. по EBITDA, при этом налоговая нагрузка в этой отрасли меньше, чем в нефтегазовой, и составляет 7 против 28%.

Белоусов приложил к своему письму список из 14 компаний, среди которых ​НЛМК, «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Мечел», «Металлоинвест», Evraz, «Норильский никель», АЛРОСА, «Полюс», «Сибур» и другие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил, что Путину действительно поступило такое предложение. Он подчеркнул, что глава государства пока с ним не согласился, но поручил проработать инициативу в правительстве.

Авторы: Анна Трунина, Светлана Бурмистрова.
Теги: «Северсталь» , Алексей Мордашов , Денис Мантуров
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