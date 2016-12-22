Путин не планирует встречаться с бизнесменами из списка Белоусова

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с представителями компаний, которые вошли в так называемый список помощника главы государства Андрея Белоусова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
В августе Белоусов в письме Путину предложил изъять сверхдоходы у ряда российских компаний (АЛРОСА, «Норникель», «Сибур» и других) на 500 млрд руб. для выполнения майских указов. Позднее помощник президента заявлял, что «вопрос стоял не в изъятии» средств, а в выработке «некого ресурса у компаний», которые нужно направить «на общественную повестку».
В конце августа прошла встреча в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) с представителями бизнеса, на котором обсуждалась идея Белоусова. По словам топ-менеджеров компаний, на встрече стороны также обсудили господдержку бизнеса. После переговоров глава РСПП Александр Шохин сообщил РБК, что по итогам решено создать спецгруппу для отбора проектов по инвестициям для бизнеса. Также власти будут помогать реализовывать «интересные проекты» как для бизнеса, так и для государства.