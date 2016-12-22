ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,04 66,91 EUR Нал. 79,46 78,27 USD Бирж. 67,56 +0,04 EUR Бирж. 79,01 +0,14 USD ЦБ. 67,39 -0,01 EUR ЦБ. 78,76 +0,53 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7001,90 +278,62 IMOEX 2321,36 +0,36% RTSI 1082,57 -0,14% Brent 76,64 +1,13% DJIA 26049,64 +1,01% Nasdaq 8017,90 +0,91%
Путин не планирует встречаться с бизнесменами из списка Белоусова
Лента новостей
В Ростуризме заявили о возвращении в Россию застрявших в Болгарии детей 14:11, Общество Кандидат в мэры Москвы от КПРФ попросил суд снять Собянина с выборов 14:02, Политика Найденных в столичной квартире змей отдали в Центр реабилитации животных 14:02, Общество В чем выгода долгосрочных вложений в консервативные инструменты 13:58, РБК и Сбербанк В Кремле прокомментировали приглашение военных из Китая на учения 13:57, Политика Выше $76 за баррель: почему нефть дорожает восьмой день подряд 13:53, Quote Песков объяснил решение Путина выступить с обращением по реформе пенсий 13:51, Политика Как выглядит самая мощная эскадра ВМФ России у берегов Сирии 13:47, Фотогалерея  Telegram согласился передавать спецслужбам данные пользователей 13:46, Технологии и медиа Moody’s назвало возможную причину следующего кризиса в США 13:43, Экономика В Петербурге группа подростков избила двух местных жителей 13:37, Общество Путин не планирует встречаться с бизнесменами из списка Белоусова 13:36, Политика Почему DASH подорожала на 25%: криптовалюту массово скупают в Венесуэле 13:32, Крипто Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 13:25, РБК и Сбербанк ЕСПЧ присудил осужденному в России блогеру компенсацию в размере €5 тыс. 13:23, Общество МВД сообщило о недопуске 1 тыс. человек на авиарейсы с начала года 13:20, Общество В Германии появилась четырехметровая статуя Эрдогана 13:14, Общество В Чечне опровергли массовые допросы детей после атак на полицейских 13:06, Общество Россия созвала заседание СБ ООН из-за ситуации в Идлибе‍ 13:04, Политика Как Кремниевая долина меняет мир моды 12:56, Стиль Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 12:55, РБК и Schneider Electric Украина закрыла свое представительство при органах СНГ 12:54, Политика В Саудовской Аравии допустили военную операцию против Ирана 12:51, Политика В США продают отель в пещере с водопадом и вертолетной площадкой 12:50, Стиль Путин сделал селфи с жителями Омска и расписался в дневниках школьников 12:35, Общество Нужный момент: почему санкции выгодны для криптовалюты 12:27, Крипто
Путин не планирует встречаться с бизнесменами из списка Белоусова
«План Белоусова», 13:36
0
Путин не планирует встречаться с бизнесменами из списка Белоусова

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с представителями компаний, которые вошли в так называемый список помощника главы государства Андрея Белоусова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

В августе Белоусов в письме Путину предложил изъять сверхдоходы у ряда российских компаний (АЛРОСА, «Норникель», «Сибур» и других) на 500 млрд руб. для выполнения майских указов. Позднее помощник президента заявлял, что «вопрос стоял не в изъятии» средств, а в выработке «некого ресурса у компаний», которые нужно направить «на общественную повестку».

Кто из владельцев компаний не пришел на встречу об изъятии сверхдоходов Еще 5 фото
Фотогалерея

В конце августа прошла встреча в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) с представителями бизнеса, на котором обсуждалась идея Белоусова. По словам топ-менеджеров компаний, на встрече стороны также обсудили господдержку бизнеса. После переговоров глава РСПП Александр Шохин сообщил РБК, что по итогам решено создать спецгруппу для отбора проектов по инвестициям для бизнеса. Также власти будут помогать реализовывать «интересные проекты» как для бизнеса, так и для государства.

Теги: Владимир Путин , Андрей Белоусов , Бизнес , РСПП
Главное
Telegram согласился передавать спецслужбам данные пользователей Технологии и медиа
Материалы по теме
«Черный список стал белым»: о чем бизнесмены договорились с Белоусовым Бизнес
Белоусов раскритиковал формулировку об «изъятии сверхдоходов компаний» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter