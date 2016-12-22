Изъятия или инвестиции: что обсудят на встрече у Белоусова

В пятницу состоится личная встреча руководителей компаний — фигурантов «списка Белоусова» с автором идеи об изъятии у них 500 млрд руб. сверхдоходов. Министры и предприниматели предлагают взамен инвестировать прибыль внутри страны

Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Кто придет на встречу?

Помощник президента Андрей Белоусов, предложивший изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура», решил лично пообщаться с бизнесменами. Встреча назначена на пятницу, 24 августа, и пройдет в офисе РСПП.

Изначально на встречу планировали прийти в основном только руководители компаний. Но в четверг Белоусов дал понять, что хочет видеть именно владельцев, а не наемных менеджеров. Из собственников 14 компаний, указанных в списке помощника президента, свое участие подтвердили только четверо — Игорь Зюзин («Мечел»), Дмитрий Мазепин («Уралкалий»), Андрей Гурьев («ФосАгро») и Александр Фролов (Evraz), рассказали РБК источники, близкие к участникам совещания. Придут ли в офис РСПП крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов и владелец НЛМК Владимир Лисин, публично раскритиковавшие предложение Белоусова, пока не ясно, добавляют они. Несмотря на требование администрации президента, многие собственники просто не успеют вернуться в Москву: приглашение на встречу застало их в разгар отпуска, поясняет один из собеседников РБК.

Помимо бизнесменов на встрече будет первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, а также, по данным трех источников РБК, министр экономического развития Максим Орешкин.

Какие аргументы есть у противников идеи Белоусова?

В письме, отправленном на имя Владимира Путина в конце июля, Белоусов объяснил необходимость изъятия более 500 млрд руб. сверхдоходов выполнением майских указов президента. К письму прилагался перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая Evraz, ММК, НЛМК. В случае изъятия сверхдоходов основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 млрд руб.), АЛРОСА (67,28 млрд руб.) и «Сибур» (65,23 млрд руб.), говорилось в приложении к письму.

Но правительство выступило против этой идеи. Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго назвали изъятие сверхдоходов нецелесообразным. Они предложили вместо дополнительной налоговой нагрузки простимулировать компании реинвестировать сверхприбыль в российскую экономику, чтобы собственники не уводили ее в офшоры. Такой подход устраивает большинство компаний, попавших в «список Белоусова». «Компании ожидают не только ясности в подходах к критериям формирования обсуждаемого списка, но и прозрачной информации по долгосрочной политике государства в части стимулирования эффективных компаний, — рассказал РБК источник, близкий к одной из компаний. — Попав в этот список, мы хотели бы понять, оперирует ли государство метрикой эффективности, не станет ли в будущем относить следствие эффективности к сверхдоходам, как будут стимулироваться эффективные компании».

Встреча Белоусова с чиновниками и бизнесменами, назначенная на 12:00 мск 24 августа, будет, судя по всему, недолгой: уже на 13:00 в РСПП запланировали подход к прессе. Накануне ее вообще чуть не отменили, когда стало известно, что не все компании будут представлены собственниками, но потом все-таки вернули в график помощника президента, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания.

Что будет, если у бизнеса все-таки изымут сверхдоходы

Оказавшиеся в «списке Белоусова» компании выступили против его инициативы. Владелец НЛМК Владимир Лисин еще 9 августа заявил, что это предложение «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить». А крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов 15 августа попросил министра промышленности Дениса Мантурова отказаться от изъятия сверхдоходов, иначе «ни о каком росте в черной металлургии, да и вообще в нашей экономике, говорить не придется». РСПП на прошлой неделе написал письмо премьеру​ Дмитрию Медведеву и руководителям профильных министерств, в котором указал, что инициатива Белоусова не способствует повышению конкурентоспособности и негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

Мантуров назвал план Белоусова нецелесообразным, а Орешкин призвал вовсе прекратить его обсуждение. По его мнению, на встрече стоит выяснить, «что нужно сделать для того, чтобы количество инвестиционных проектов в нашей стране увеличилось и чтобы свободный денежный поток, который формуется в разных компаниях, активнее инвестировался в тех же или в других отраслях», — сказал Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

Даже попавшая под санкции США UC ​Rusal, формально не включенная в «список Белоусова», направила в Минпромторг презентацию с оценками потерь из-за снижения дивидендов «Норникеля» (у UC Rusal 27,8%) в случае реализации ​плана.

Что предприниматели могут предложить взамен?

Большинство металлургических и горнодобывающих компаний завершили инвестиционный цикл и последние несколько лет платят акционерам щедрые дивиденды, которые по объему сопоставимы с суммой изъятий, указанной в письме Белоусова. По подсчетам рейтингового агентства АКРА, металлургические и горнодобывающие предприятия в 2017 году направили на дивиденды 455 млрд руб.

Если на встрече в РСПП компаниям удастся договориться не платить дополнительные налоги, а реинвестировать прибыль, то некоторым из них уже есть что предъявить чиновникам. Из перечисленных в «списке Белоусова» компаний обширные инвестпрограммы заявлены «Норникелем» (до 2023 года намерен инвестировать около 1 трлн руб.) и «Сибуром» (в 2018 году план капзатрат — 170 млрд руб.). Кроме того, «Мечелу» нужно достроить железную дорогу к Эльгинскому угольному месторождению, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Другие металлурги, попавшие в список, могут обосновать увеличение инвестпрограмм в будущем потребностью в модернизации производств. «Доменное производство все должны модернизировать — оно не обновлялось давно, так как металлурги отдавали приоритет развитию высокого передела», — говорит Максим Худалов.