Лисин раскритиковал идею помощника Путина изъять ₽513 млрд у металлургов

Глава НЛМК считает, что предложение Андрея Белоусова не учитывает долговую нагрузку, финансовое состояние компаний и отраслевые факторы

Владимир Лисин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» для нужд бюджета «вызывает много вопросов». Так инициативу прокомментировал председатель совета директоров группы НЛМК и ее основной владелец, президент ассоциации «Русская Сталь», объединяющей крупнейших производителей металлургической продукции в России, Владимир Лисин. Его слова приводятся в заявлении «Русской стали», поступившем в РБК.

«Для справедливого расчета необходимо по-другому рассчитывать налоговую нагрузку», — отметил Лисин, пояснив, что, в частности, в базу расчета нельзя закладывать выручку компаний, которые относятся к зарубежной юрисдикции. Также, по его мнению, налоговая нагрузка должна рассчитываться от прибыли компании, а не от выручки, а при расчете нужно учитывать НДФЛ, страховые взносы и неналоговые платежи.

«Расчет должен быть существенно доработан, чтобы стать основой принятия решений», — подчеркнул глава НЛМК.

Лисин высказал мнение, что предложение Белоусова «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить», отметив также, что в инициативе не учитываются, например, прошлые и будущие инвестиции компании. Это приводит к риску снижения инвестиций и конкурентоспособности, указал бизнесмен. Он также отметил, что предложение изъять у компаний черной металлургии около 250 млрд руб. в год превышает общие инвестиции этого сектора за прошлый год, составившие 170 млрд руб.

Лисин считает, что инициатива не учитывает долговую нагрузку, финансовое состояние компаний и отраслевые факторы, среди последних он привел в пример несколько десятков пошлин и ограничений в отношении продукции черной металлургии, устранение которых могло бы привести к росту доходов, а следовательно, к увеличению налогов промышленных компаний.

В своем письме к Владимиру Путину его помощник объясняет предложение изъять свердоходы у компаний необходимостью найти финансовые источники для выполнения стратегических целей, указанных в майских указах главы государства. «Получается, что промышленным компаниям предлагается инвестировать одновременно в решение своих задач и задач всей экономики», — подытожил в своем заявлении Владимир Лисин.

В майских указах президента обозначены 12 приоритетных проектов, среди которых, в частности, задачи в сферах демографии, здравоохранения, образования и цифровой экономики. Для выполнения этих задач дополнительно требуется 8 трлн руб. за шесть лет, такую оценку ранее давал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Андрей Белоусов в своем письме напоминает, что в 2016 году правительство принимало меры по изъятию около 600 млрд руб. дополнительных доходов у нефтяных и газовых компаний, и предлагает этот же подход использовать и в других ресурсных отраслях. Он также указывает 14 компаний, которых это может коснуться, среди них НЛМК, «Сибур» и «Алроса».