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Падение цен на нефть ,  
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FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Часть нефтяников выступает против того, чтобы распределение подлежащих сокращению объемов происходило пропорционально общим объемам добычи, и добивается для себя льгот
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Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные о ходе переговоров источники.

По словам собеседников издания, каждая из нефтяных компаний стремится защитить собственные проекты. По подсчетам аналитиков, при условии, что все компании будут сокращать добычу пропорционально своему вкладу в общий объем добычи нефти в России, «Роснефти» придется урезать суточное производство на 600–630 тыс. барр., а ЛУКОЙЛу — на 240–270 тыс.

Однако часть нефтяников выступает против того, чтобы распределение подлежащих сокращению объемов происходило пропорционально общим объемам добычи. Такие компании (их названия FT не приводит) добиваются для себя льгот, ссылаясь на то, что пропорциональное сокращение добычи грозит остановкой работы на некоторых месторождениях, возобновление разработки которых окажется крайне дорогостоящим или даже невозможным.

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Собеседники FT утверждают, что переговоры о сокращении добычи в мае, которые ведут с каждой компанией представители правительства, пока не привели к соглашению.

«Но придется найти способ так или иначе», — сказал один из собеседников FT.

Аналитик по акциям «ВТБ Капитала» Екатерина Родина полагает, что в конечном счете сокращение все равно будет производиться пропорционально общим объемам добычи компаний.

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Источник в одной из крупных компаний с госучастием подтвердил РБК наличие споров между компаниями о квотах по сокращению добычи нефти. «Сейчас все будут придумывать любые предлоги, чтобы сохранить как можно больше добычи от сокращения для своей компании», — сказал он. Минэнерго при этом, по его словам, пытается использовать ранее действовавший принцип пропорционального сокращения добычи всеми крупными компаниями.

РБК направил запросы в «Роснефть» и ЛУКОЙЛ и представителю российского Минэнерго.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Теги: ОПЕК+, нефть
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