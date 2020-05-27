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Падение цен на нефть ,  
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СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

Минэнерго и нефтяники обсуждают возможность ужесточения обязательств, которые Россия взяла на себя в рамках сделки ОПЕК+. Москва может поддержать сохранение майского объема сокращения добычи нефти еще несколько месяцев
BRENT BR-6.20 $35,4 -1,09%

Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Речь идет о том, чтобы сохранить майский объем сокращения добычи в России, не повышая планку, как то предусмотрено текущим вариантом соглашения.

Сделка ОПЕК+ была заключена в апреле. Она рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года, снижение добычи нефти составит 9,7 барр. в сутки, затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: с июля сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.

Российские нефтяные компании на совещании в Минэнерго, которое прошло 26 мая, обсудили с чиновниками возможность сохранения квоты, предусмотренной для мая и июня, говорят источники агентств. «Да, это вопрос поднимался сегодня на встрече. Компании пытаются сформировать позицию по этому вопросу», — сказал собеседник ТАСС. Один из источников «РИА Новости» утверждает, что речь идет об удержании планки ограничений до конца лета.

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Экономика
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

По данным «Коммерсанта», разногласия по поводу такого решения есть среди нефтекомпаний. Собеседник издания в нефтяной отрасли связывает обсуждение возможности ужесточения соглашения с давлением основного партнера по соглашению — Саудовской Аравии. По словам собеседника, она недовольна текущим уровнем цен на нефть. В мае из-за этого королевство вместе с ОАЭ и Кувейтом уже пошла на дополнительное, не предусмотренное соглашение ОПЕК+, сокращение добычи.

РБК направил запрос в Минэнерго.

Вслед за заключением сделки ОПЕК+ цены на нефть начали постепенно расти, восстанавливаясь после мартовского обвала, вызванного срывом предыдущего картельного соглашения и падением спроса из-за коронавируса. 18 мая российская марка нефти Urals впервые с середины марта подорожала выше $30 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent находится в районе $35 за баррель. Тем не менее аналитики прогнозируют, что до докризисных показателей нефтяные котировки не восстановятся по меньшей мере до 2025 года.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: ОПЕК+, нефть, добыча нефти
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