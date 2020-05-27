СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

Минэнерго и нефтяники обсуждают возможность ужесточения обязательств, которые Россия взяла на себя в рамках сделки ОПЕК+. Москва может поддержать сохранение майского объема сокращения добычи нефти еще несколько месяцев

Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Речь идет о том, чтобы сохранить майский объем сокращения добычи в России, не повышая планку, как то предусмотрено текущим вариантом соглашения.

Сделка ОПЕК+ была заключена в апреле. Она рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года, снижение добычи нефти составит 9,7 барр. в сутки, затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: с июля сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.

Российские нефтяные компании на совещании в Минэнерго, которое прошло 26 мая, обсудили с чиновниками возможность сохранения квоты, предусмотренной для мая и июня, говорят источники агентств. «Да, это вопрос поднимался сегодня на встрече. Компании пытаются сформировать позицию по этому вопросу», — сказал собеседник ТАСС. Один из источников «РИА Новости» утверждает, что речь идет об удержании планки ограничений до конца лета.

По данным «Коммерсанта», разногласия по поводу такого решения есть среди нефтекомпаний. Собеседник издания в нефтяной отрасли связывает обсуждение возможности ужесточения соглашения с давлением основного партнера по соглашению — Саудовской Аравии. По словам собеседника, она недовольна текущим уровнем цен на нефть. В мае из-за этого королевство вместе с ОАЭ и Кувейтом уже пошла на дополнительное, не предусмотренное соглашение ОПЕК+, сокращение добычи.