Эксперты в США заявили о конце избыточного торгового профицита России

Россия получала сверхдоходы от продажи нефти с середины 2021 года, они составили $215 млрд, отмечают эксперты из американского Института международных финансов. Но теперь этому «пришел конец». ЦБ тоже сообщал о падении профицита

Сверхдоходы России от выросших в преддверии и по причине специальной военной операции на Украине мировых цен на сырье составили $215 млрд, подсчитали в Институте международных финансов (IIF, Вашингтон). Однако период получения сверхприбыли заканчивается, отмечает IIF в своей аналитической записке от 30 марта (есть у РБК).

Избыточный внешнеторговый профицит экономисты IIF определили как превышение положительного сальдо торгового баланса над «нормальной сезонной траекторией в течение года». По их данным, такое превышение началось в середине 2021 года, когда цены на энергоносители стали расти.

«Этим потокам сверхдоходов пришел конец», — констатируют экономисты.

В 2023 году профицит торгового баланса России ниже типичного сезонного графика, указывают они. По оценкам IIF, в 2023 году «недобор» торгового профицита до сезонной нормы пока составляет $5,3 млрд, и скорее всего он будет нарастать. «Это означает, что Россия вынуждена растрачивать накопленное», — говорится в записке.

Центробанк России в марте также сообщил об уменьшении профицита текущего счета платежного баланса в январе-феврале этого года на почти 66%, или до $12,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Снижение уровня профицита американские экономисты связывают с падением глобальных цен на нефть и скидкой на российскую, которая возникла отчасти из-за введенного ЕС нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть и нефтепродукты из России со стороны G7.

Эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюз начало действовать с 5 декабря 2022 года, на поставки нефтепродуктов — с 5 февраля этого года. С тех же дат введены и лимиты цен в размере $60 за барр. для сырой нефти, $100 за барр. — для премиальных нефтепродуктов (нафты, дизеля, бензина и керосина) и $45 за барр. — на продукцию, которая продается с дисконтом (мазут).

Москва в ответ на эти меры запретила продавать энергоресурсы тем покупателям, в контрактах с которыми будет предусмотрено использование механизма ценового потолка.

В марте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС преодолел зависимость от российских энергоресурсов. По последним данным Евростата, доля поставок нефти из России в Европу упала с 31 до 4%, а основным поставщиком этого сырья в ЕС стали США.

Россия, потеряв европейский рынок, переориентировалась на восток. Вице-премьер Александр Новак сообщил 28 марта о значительном росте поставок в Индию и Китай.