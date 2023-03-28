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США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС

Евростат: США вышли на 1-е место по поставкам нефти в ЕС, доля России уменьшилась в 8 раз
По оценке Евростата, доля российской нефти на рынке ЕС начала снижаться после февраля 2022 года, однако резко упала после введения потолка цен. В то же время США, а также Норвегия, Великобритания и Ливия, увеличили свои доли
BRENT BRENT $78,57 +2,38%
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Соединенные Штаты вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31 до 4%, следует из данных Евростата.

Так, с четвертого квартала 2021 года по январь 2022 года импорт из России колебался в районе 40–50 млн барр. в месяц, что составляло от 24 до 31% от общего объема импорта нефти в ЕС. В то же время доля США составляла 10–13%. Примерно такие же объемы нефти в ЕС поставляли Казахстан и Норвегия.

Как отмечает Евростат, ситуация начала меняться после начала военной операции на Украине: в феврале и апреле импорт нефти из России составлял 33 и 30% соответственно, однако уже в марте этот показатель снизился до 18%. После декабря, когда ЕС ввел эмбарго на экспорт российской нефти, поставки из России сократились до 4%. США, напротив, нарастили свою долю на 6% (до 18%) по сравнению с декабрем 2021 года, заняв первое место по объему экспорта нефти в ЕС.

Также поставки в Евросоюз значительно увеличили Норвегия (плюс 6% за год), Великобритания (плюс 4%) и Ливия (плюс 2%).

Эмбарго Евросоюза на импорт сырья начало действовать 5 декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. С этого же времени установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны: для нефти — $60 за баррель, для светлых нефтепродуктов — $100, для темных — $45 за баррель. Россия в ответ запретила продавать нефть тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок.

Российские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что Россия в 2022 году переориентировала значительные объемы нефти на азиатские рынки, в частности в Китай и Индию. «Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал он.

США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС
США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
нефть Россия санкции ЕС потолок цен на нефть
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