В РАН назвали лидирующие и отстающие отрасли 2023–2024 годов

В 2023 году спад промпроизводства продолжится и составит 0,9%, а рост возможен только в 2024 году, оценили эксперты Института экономики РАН, дав прогноз по разным отраслям. В Минэкономики ждут повышения уже в этом году на 0,2%

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В текущем году промышленному производству России не удастся продемонстрировать положительную динамику: спад составит 0,9% относительно 2022 года. Такой прогноз дали эксперты Института экономики РАН Александр Френкель, Борис Тихомиров и Антон Сурков в статье «Экономика России в 2022–2024 годах: итоги, тенденции, прогнозы», опубликованной в последнем номере журнала «Вопросы статистики» (с ней ознакомился РБК). По оценкам экономистов, рост произойдет лишь в 2024 году — на 1,7% в сравнении с 2023 годом.

Авторы в том числе оценили динамику производства в отдельных отраслях. По их расчетам, в 2023 году просядут добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства на 1 и 0,6% соответственно. В структуре ВВП по отраслям экономики у них самая большая доля — по 14% за 2022 год (данные Росстата).

Обработка даже в 2024 году покажет нулевой рост, прогнозируют в Институте РАН. В разрезе отдельных видов экономической деятельности в следующем году не смогут выйти из отрицательных темпов роста добыча газа, обработка древесины, производство бумаги, электрооборудования, автотранспортных средств, прочих машин и оборудования (таких как турбины, насосы, гидравлика, трубопроводная арматура), оценивают они.

Минэкономразвития с 2022 года на фоне санкций перестало публиковать прогнозные оценки по отдельным промышленным отраслям. В апрельском макропрогнозе фигурирует лишь общая оценка динамики промышленного производства: по оценке ведомства, в 2023 году промпроизводство вырастет на 0,2%, а в 2024 году — на 2,5%.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Лидеры и аутсайдеры среди отраслей

По итогам 2022 года на фоне введения антироссийских санкций промпроизводство сократилось на 0,6%, хотя секторы, включающие в себя в том числе и работу по гособоронзаказу, выросли. Общий результат оказался лучше ожиданий правительства и экспертов. «Российской экономике удалось предотвратить коллапс и изыскать дополнительные возможности для более полного раскрытия потенциала экономического роста и социального прогресса в текущей трехлетке 2023–2025 годов и в долгосрочной перспективе», — констатируют Френкель, Тихомиров и Сурков в своей статье.

Раскрытие потенциала они видят в достижении технологического суверенитета, прежде всего за счет обрабатывающих производств, создающих средства производства для всех отраслей. Однако после спада совокупного выпуска в обработке на 1,3% в 2022 году отрасль сократится еще на 0,6% в 2023-м, оценивают они. Сохранятся основные ограничения первого санкционного года — перестройка логистических цепочек, снижение инвестиций в расширение производств, ожидают экономисты ИЭ РАН.

Абсолютным лидером 2023 и 2024 годов по росту среди обрабатывающих отраслей станет производство прочих транспортных средств и оборудования — ему прогнозируют рост по 22,3% в оба года (сюда не относятся автомобили). В «прочие» транспортные средства входят корабли, самолеты, железнодорожные локомотивы, а также военная техника.

В то же время производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, напротив, окажется аутсайдером: авторы статьи прочат отрасли спад на 24,8% в 2023 году и на 13,7% в 2024-м. Автомобилестроение уже возглавило антирейтинг в 2022 году, сократившись на рекордные 44,7%, хотя годом ранее показывало уверенный рост. На отрасль «обрушились практически все возможные негативные факторы» — это и уход с рынка иностранных компаний, и приостановка выпуска продукции, и нехватка импортных комплектующих, и падение внутреннего спроса на фоне повышения цен, пишут авторы статьи, предупреждая, что эти факторы являются долговременными.

Еще одним лидером обработки станет производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — оно покажет рост на 11,6% в этому году и на 23,8% в следующем, говорится в статье. После роста на 7% в 2021 году в текущем году эта отрасль является одним из лидеров по наращиванию темпов производства (за пять месяцев рост в годовом выражении составил 26%). Причины успеха авторы видят в увеличении спроса на трубы для прокладки новых трубопроводных магистралей в Азию, а также в строительстве. Производство готовых металлических изделий также включает в себя оружие и боеприпасы.

Добыча полезных ископаемых продемонстрирует рост на 2,4% в 2024 году, ожидают в РАН. При этом в 2023 году все три отрасли по добыче энергоресурсов — нефти, газа и угля — покажут спад. Две из них — уголь и нефть — вырастут в следующем году более чем на 1% к 2023-му, считают эксперты.

Что касается добычи газа, то, по прогнозу экономистов, она в 2024 году упадет на 4,8% к уровню 2023 года после спада на 5,4% в 2023-м. Причину эксперты видят в том, что отрасль не успеет переориентироваться на альтернативные Европе рынки сбыта, тогда как ЕС сокращает потребление российского газа.

С апреля 2023 года Росстат убрал публикацию данных отдельно о динамике добычи нефти. Институт экономики РАН дает прогноз по добыче нефти на следующие два года: в 2023 году добыча нефти, включая газовый конденсат, составит 530,1 млн т, что на 0,8% меньше объемов 2022 года, а в 2024-м объемы возрастут до 537,5 млн т — плюс 1,4% от уровня 2023 года и на 0,7% больше досанкционного 2021 года.

«Драйверами экономического роста в текущем и следующем году среди всех сфер экономики будет торговля, транспортные услуги, связанная с госзаказом обрабатывающая промышленность и строительство (где, кстати, потребляется заметная часть металлических изделий), а также некоторые профессиональные услуги», — привел свою оценку директор группы региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Альтернативный прогноз по отраслям Прогноз динамики отраслей промышленности в апреле 2023 года составлял Институт ВЭБа. По их оценке, индекс промышленного производства в 2023 году составит минус 0,1%, а в 2024-м — плюс 1,9%. В разрезе отраслей существенное различие их прогноза от оценок Института экономики РАН в позитивном ожидании динамики обрабатывающей промышленности. В Институте ВЭБа ждут роста в следующие два года на 2,3 и 2,8% соответственно. Кроме того, эксперты группировали некоторые отрасли, например машиностроение, а металлургическое производство объединили с производством готовых металлических изделий. В итоге их значения не показали такой ярко выраженной динамики, как в прогнозе ИЭ РАН.

Отличия других прогнозных оценок

Прогнозные значения почти всех макроэкономических показателей у Института РАН более пессимистичные, чем ожидания Минэкономики. Они ждут спада ВВП на 0,8% в текущему году и роста на 1,6% в следующем. Минэкономразвития рассчитывает на рост уже в этом году (плюс 1,2%) с ускорением до 2% в 2024-м.

Согласно прогнозу экономистов ИЭ РАН, инвестиции в основной капитал в 2023 году снизятся на 1,7%, а не вырастут на 0,5%, как ожидает Минэкономразвития. В ведомстве делают ставку на инвестиции в транспортно-логистический комплекс, пояснял в апреле представитель министерства.

Экономисты ИЭ РАН ждут снижения реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 0,4%, а экономическое ведомство ждет их роста на 3,4%.

С учетом данных мая рост ВВП за пять месяцев достиг 0,6% к тому же периоду предыдущего года, следует из свежих оценок Минэкономразвития. «Траектория восстановления экономической активности заметно опережает ранее сделанные официальные прогнозы и оценки рынка, что может подразумевать достижение роста ВВП около 2% по итогам 2023 года в случае отсутствия новых масштабных шоков», — считают аналитики «Ренессанс Капитала».

В свою очередь, авторы из Института экономики РАН дают более оптимистичные прогнозы по динамике внешней торговли на 2023 год. Там ждут более существенного наращивания объемов импорта и меньшего снижения экспорта. В ближайшие годы следует ожидать снижения экспорта и роста импорта в первую очередь за счет «параллельного импорта» и роста импорта необходимых товаров из новых источников, поясняют они.