Росстат отчитался о резком росте выпуска электроники и металлопродукции

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 16:18
Папу римского госпитализировали Общество, 20:50
Выписку Берлускони из больницы отложили Политика, 20:45
ЦБ перечислил дополнительные варианты разблокировки активов инвесторов Инвестиции, 20:40
Неймар проиграл за час €1 млн на ставках во время прямого эфира Спорт, 20:34
Нетаньяху рекомендовал министрам не комментировать слова Байдена Политика, 20:29
Карл III прибыл с первым визитом в Германию вместо Франции Политика, 20:26
В ООН заявили о готовности Гутерриша встретиться с Лавровым в апреле Политика, 20:02
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Дзюба фразой «все только начинается» отреагировал на награду РПЛ Спорт, 19:57
Фондовые индексы США выросли на ослаблении опасений банковского кризиса Инвестиции, 19:53
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 19:44
Приют «Хвостатое счастье» собрал более ₽1 млн донатами в соцсети ЯRUS Пресс-релиз, 19:37
Ушедший в ПЦУ архимандрит стал наместником Киево-Печерской лавры Общество, 19:36
Путин уволил первого замглавы МЧС Чуприяна Политика, 19:32
Внешний долг России за год сократился на 21% Экономика, 19:28
Экономика ,  
0 

Росстат отчитался о резком росте выпуска электроники и металлопродукции

Данные Росстата: промышленное производство снизилось на 1,7%
В феврале 2023 года в России резко выросло производство продукции, связанной с ВПК и импортозамещением. Выпуск в секторе готовых металлических изделий увеличился на 39% по сравнению с «досанкционным» февралем, сообщил Росстат
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Объем промышленного производства в России в феврале 2023 года снизился на 1,7% к «досанкционному» (в основном) февралю 2022 года после снижения на 2,4% в январе к январю 2022-го, сообщил Росстат в среду, 29 марта.

Отрицательная динамика сводного индикатора была в значительной мере обеспечена снижением выпуска в добывающей отрасли (минус 3,2% к февралю предыдущего года). Вес добычи полезных ископаемых в общепромышленном индексе — почти 39%, то есть динамика последнего во многом определяется изменением выпуска в добыче.

Обрабатывающий сектор (на его долю приходится более половины в общепромышленном индексе) показал меньшее снижение в годовом измерении — на 1,2%. Однако картина в обрабатывающей промышленности очень разнородная, и ряд подотраслей в обработке продемонстрировали существенную положительную динамику.

Лидерами в обработке по итогам февраля стали:

  • производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — оно выросло на 38,8% по сравнению с февралем прошлого года;
  • производство компьютеров, электронных и оптических изделий — рост на 19,3% на том же базисе сравнения;
  • производство «прочих» транспортных средств и оборудования — рост на 10,3%.
Читайте на РБК Pro
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках
«У многих людей сегодня «когнитивный диабет»: сооснователь Slack и Flickr
Ненавидим понедельники вместе: о чем говорит новый тренд на рынке труда

Исходя из долей этих подотраслей в структуре добавленной стоимости промпроизводства (данные Росстата), вклад готовых металлических изделий в динамику общепромышленного индекса в феврале к февралю прошлого года составил целый 1 процентный пункт (п.п.), компьютеров, оптики и электроники — 0,37 п.п., а прочих транспортных средств и оборудования — 0,27 п.п. Иными словами, промышленный выпуск за пределами этих трех секторов в феврале снизился на 3,3% в годовом выражении, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.

«Выпуск готовых металлических изделий — хороший индикатор деловой активности в военно-промышленном комплексе вместе с выпуском электроники, оптики и прочих транспортных средств», — сказал РБК экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Росстат включает в структуру указанных отраслей категории, имеющие отношение к оборонному заказу: оружие и боеприпасы — в готовых металлических изделиях, микросхемы, радиолокационные приборы, радиоэлектроника — в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, военные самолеты, танки, бронетехника — в производстве прочих транспортных средств.

Исторически уровень выпуска в этих отраслях был тесно связан с расходованием средств по оборонным статьям федерального бюджета, указывает Исаков. По состоянию на 25 марта почти треть расходов федерального бюджета в 2023 году пришлась на закрытые (не распределенные по функциональным направлениям) статьи, что может свидетельствовать о высокой доле расходов, прямо или косвенно связанных с проведением военной операции на Украине, писал РБК.

По данным Росстата, производство компьютеров, их частей и принадлежностей в феврале в годовом выражении увеличилось на 35,1% (измеряется в рублевом эквиваленте), навигационных, метеорологических и аналогичных инструментов — на 72,7%, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры — на 74%.

«Готовые металлические изделия» включают в себя широкий спектр гражданской металлопродукции — строительные металлоконструкции, резервуары, котлы и т.д. Конечно, рост производства продукции, связанной с ВПК и импортозамещением, вносит свой вклад в динамику сектора готовых металлических изделий, отметил руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Однако точно оценить их вклад невозможно, так как не существует оценок весов по отдельным видам деятельности, констатировал он.

Рост выпуска металлоизделий и электроники может быть связан с активизацией оборонной промышленности и заполнением свободных мощностей производством товаров, которые раньше поставляли ушедшие зарубежные поставщики, говорит РБК замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Во втором случае, как правило, речь о продукции не самой сложной и не связанной с большим количеством импортных комплектующих. К примеру, объем импорта машиностроительной продукции в предкризисный год, включая автопром, составлял $150 млрд, а объем внутреннего производства оценивался в $50 млрд. Если примерно половина импорта ушла, то потенциально наше машиностроение может вырасти в два раза (при наличии комплектующих и производственных мощностей)», — оценил эксперт.

Однако потенциал низкой загрузки мощностей, за счет которого в этом году будут неплохие результаты в производстве, очень быстро иссякнет, считает он. «По итогам первого квартала, думаю, будет падение на 3–4%, а потом производство должно восстановиться до уровня от минус 1 до 0% в годовом выражении», — прогнозирует Миронов.

По прогнозам Сальникова из ЦМАКП, в марте и апреле 2023 года произойдет скачок промышленного производства на фоне низкой базы 2022 года. «Примерно на 2–3% будет рост в марте и еще на 5% в апреле», — сказал он. Однако реальное представление о динамике показателя может дать лишь анализ с устранением сезонного фактора, что не совсем тривиальная задача на фоне последствий пандемии и специальной военной операции, резюмировал Сальников. В марте 2022 года промпроизводство по инерции еще выросло на 2,3% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, а в апреле — снизилось на 2,7%. По оценке ЦМАКП, слабое восстановление в гражданской промышленности идет практически непрерывно с июня 2022 года, когда был достигнут локальный минимум выпуска.

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Инна Деготькова Инна Деготькова
Росстат промышленность производство Импортозамещение
Материалы по теме
Росстат оценил снижение промышленного производства за 2022 год
Экономика
Оптимизм в российской промышленности вырос до максимума за год
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter