Росстат отчитался о резком росте выпуска электроники и металлопродукции

В феврале 2023 года в России резко выросло производство продукции, связанной с ВПК и импортозамещением. Выпуск в секторе готовых металлических изделий увеличился на 39% по сравнению с «досанкционным» февралем, сообщил Росстат

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Объем промышленного производства в России в феврале 2023 года снизился на 1,7% к «досанкционному» (в основном) февралю 2022 года после снижения на 2,4% в январе к январю 2022-го, сообщил Росстат в среду, 29 марта.

Отрицательная динамика сводного индикатора была в значительной мере обеспечена снижением выпуска в добывающей отрасли (минус 3,2% к февралю предыдущего года). Вес добычи полезных ископаемых в общепромышленном индексе — почти 39%, то есть динамика последнего во многом определяется изменением выпуска в добыче.

Обрабатывающий сектор (на его долю приходится более половины в общепромышленном индексе) показал меньшее снижение в годовом измерении — на 1,2%. Однако картина в обрабатывающей промышленности очень разнородная, и ряд подотраслей в обработке продемонстрировали существенную положительную динамику.

Лидерами в обработке по итогам февраля стали:

производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — оно выросло на 38,8% по сравнению с февралем прошлого года;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий — рост на 19,3% на том же базисе сравнения;

производство «прочих» транспортных средств и оборудования — рост на 10,3%.

Исходя из долей этих подотраслей в структуре добавленной стоимости промпроизводства (данные Росстата), вклад готовых металлических изделий в динамику общепромышленного индекса в феврале к февралю прошлого года составил целый 1 процентный пункт (п.п.), компьютеров, оптики и электроники — 0,37 п.п., а прочих транспортных средств и оборудования — 0,27 п.п. Иными словами, промышленный выпуск за пределами этих трех секторов в феврале снизился на 3,3% в годовом выражении, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.

«Выпуск готовых металлических изделий — хороший индикатор деловой активности в военно-промышленном комплексе вместе с выпуском электроники, оптики и прочих транспортных средств», — сказал РБК экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Росстат включает в структуру указанных отраслей категории, имеющие отношение к оборонному заказу: оружие и боеприпасы — в готовых металлических изделиях, микросхемы, радиолокационные приборы, радиоэлектроника — в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, военные самолеты, танки, бронетехника — в производстве прочих транспортных средств.

Исторически уровень выпуска в этих отраслях был тесно связан с расходованием средств по оборонным статьям федерального бюджета, указывает Исаков. По состоянию на 25 марта почти треть расходов федерального бюджета в 2023 году пришлась на закрытые (не распределенные по функциональным направлениям) статьи, что может свидетельствовать о высокой доле расходов, прямо или косвенно связанных с проведением военной операции на Украине, писал РБК.

По данным Росстата, производство компьютеров, их частей и принадлежностей в феврале в годовом выражении увеличилось на 35,1% (измеряется в рублевом эквиваленте), навигационных, метеорологических и аналогичных инструментов — на 72,7%, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры — на 74%.

«Готовые металлические изделия» включают в себя широкий спектр гражданской металлопродукции — строительные металлоконструкции, резервуары, котлы и т.д. Конечно, рост производства продукции, связанной с ВПК и импортозамещением, вносит свой вклад в динамику сектора готовых металлических изделий, отметил руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Однако точно оценить их вклад невозможно, так как не существует оценок весов по отдельным видам деятельности, констатировал он.

Рост выпуска металлоизделий и электроники может быть связан с активизацией оборонной промышленности и заполнением свободных мощностей производством товаров, которые раньше поставляли ушедшие зарубежные поставщики, говорит РБК замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Во втором случае, как правило, речь о продукции не самой сложной и не связанной с большим количеством импортных комплектующих. К примеру, объем импорта машиностроительной продукции в предкризисный год, включая автопром, составлял $150 млрд, а объем внутреннего производства оценивался в $50 млрд. Если примерно половина импорта ушла, то потенциально наше машиностроение может вырасти в два раза (при наличии комплектующих и производственных мощностей)», — оценил эксперт.

Однако потенциал низкой загрузки мощностей, за счет которого в этом году будут неплохие результаты в производстве, очень быстро иссякнет, считает он. «По итогам первого квартала, думаю, будет падение на 3–4%, а потом производство должно восстановиться до уровня от минус 1 до 0% в годовом выражении», — прогнозирует Миронов.

По прогнозам Сальникова из ЦМАКП, в марте и апреле 2023 года произойдет скачок промышленного производства на фоне низкой базы 2022 года. «Примерно на 2–3% будет рост в марте и еще на 5% в апреле», — сказал он. Однако реальное представление о динамике показателя может дать лишь анализ с устранением сезонного фактора, что не совсем тривиальная задача на фоне последствий пандемии и специальной военной операции, резюмировал Сальников. В марте 2022 года промпроизводство по инерции еще выросло на 2,3% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, а в апреле — снизилось на 2,7%. По оценке ЦМАКП, слабое восстановление в гражданской промышленности идет практически непрерывно с июня 2022 года, когда был достигнут локальный минимум выпуска.